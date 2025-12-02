USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Новость дня
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Евробанк отказал в гарантиях для Украины

10:50 500

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантии по «репарационному кредиту» для Украины на сумму 140 млрд евро, который планировалось обеспечить за счет замороженных в западных странах активов российского Центробанка. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, европейские структуры просили ЕЦБ выступить гарантом для депозитария Euroclear в Бельгии, где размещена основная часть замороженных средств. Однако в банке сочли, что предложенная Еврокомиссией схема выходит за пределы его полномочий, отмечает Financial Times.

После вторжения России в Украину в 2022 году западные страны заблокировали около 260 млрд евро активов российского Центробанка. Примерно 193 млрд евро из этой суммы находятся в Бельгии на счетах Euroclear. Обсуждение возможного использования этих средств в интересах Украины продолжается почти четыре года, а в последние месяцы заметно ускорилось – на фоне идеи предоставить Киеву «репарационный кредит» на $140 млрд под обеспечение этими активами. Против такого подхода возражает Бельгия, на территории которой размещено большинство средств.

В первоначальном варианте мирного плана администрации Трампа, содержащем 28 пунктов и опубликованном в середине ноября, предполагалось инвестировать $100 млрд замороженных российских активов в восстановление Украины, при этом США должны были получить 50% прибыли от таких вложений, несмотря на то что на их территории хранится лишь около $5 млрд российских средств. В дальнейшем этот план был существенно пересмотрен в ходе консультаций американской и украинской сторон.

Москва решительно отвергает любые попытки распоряжения ее активами и называет «воровством» любые решения, предусматривающие их использование.

Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 4632
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
11:31 219
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
11:21 477
Что ожидает экономику Азербайджана?
Что ожидает экономику Азербайджана?
11:11 587
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан фото
11:08 238
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России
11:06 637
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
10:49 294
США и Германия сверили часы по Украине
США и Германия сверили часы по Украине
10:41 671
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
10:30 1081
Объекты ТЭК России под ударом Украины
Объекты ТЭК России под ударом Украины
10:00 1131
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется обновлено 10:10
10:10 1862

ЭТО ВАЖНО

Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 4632
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
11:31 219
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
11:21 477
Что ожидает экономику Азербайджана?
Что ожидает экономику Азербайджана?
11:11 587
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан фото
11:08 238
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России
11:06 637
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
10:49 294
США и Германия сверили часы по Украине
США и Германия сверили часы по Украине
10:41 671
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
10:30 1081
Объекты ТЭК России под ударом Украины
Объекты ТЭК России под ударом Украины
10:00 1131
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется обновлено 10:10
10:10 1862
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться