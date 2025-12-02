Евробанк отказал в гарантиях для Украины

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантии по «репарационному кредиту» для Украины на сумму 140 млрд евро, который планировалось обеспечить за счет замороженных в западных странах активов российского Центробанка. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, европейские структуры просили ЕЦБ выступить гарантом для депозитария Euroclear в Бельгии, где размещена основная часть замороженных средств. Однако в банке сочли, что предложенная Еврокомиссией схема выходит за пределы его полномочий, отмечает Financial Times.

После вторжения России в Украину в 2022 году западные страны заблокировали около 260 млрд евро активов российского Центробанка. Примерно 193 млрд евро из этой суммы находятся в Бельгии на счетах Euroclear. Обсуждение возможного использования этих средств в интересах Украины продолжается почти четыре года, а в последние месяцы заметно ускорилось – на фоне идеи предоставить Киеву «репарационный кредит» на $140 млрд под обеспечение этими активами. Против такого подхода возражает Бельгия, на территории которой размещено большинство средств.

В первоначальном варианте мирного плана администрации Трампа, содержащем 28 пунктов и опубликованном в середине ноября, предполагалось инвестировать $100 млрд замороженных российских активов в восстановление Украины, при этом США должны были получить 50% прибыли от таких вложений, несмотря на то что на их территории хранится лишь около $5 млрд российских средств. В дальнейшем этот план был существенно пересмотрен в ходе консультаций американской и украинской сторон.

Москва решительно отвергает любые попытки распоряжения ее активами и называет «воровством» любые решения, предусматривающие их использование.