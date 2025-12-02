USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Новость дня
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Америка отстраняется. Европа в одиночестве

10:55 504

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп давно бы достигли соглашения об Украине, если бы не Европа, полагает французский чиновник, заявления которого приводит The Wall Street Journal.

По словам собеседника газеты, Европа оказалась в одиночестве, поскольку Вашингтон отстраняется, что значит, что европейцам придется больше полагаться на себя. В Европе растут опасения по поводу приверженности Соединенных Штатов НАТО, пишет газета. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф прибудет в Москву 2 декабря для участия в очередном раунде мирных переговоров с Россией. Как отмечает издание, Уиткофф, который еще не посещал Украину, совершает свой шестой визит в Москву в этом году.

В то же время госсекретарь Марко Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО, которая пройдет 3 декабря, и направит вместо себя своего заместителя. По словам бывшего представителя альянса, последний раз глава Госдепартамента не присутствовал на мероприятии в 1999 году, когда внимание Вашингтона было сосредоточено на мире на Ближнем Востоке. Издание отмечает, что отсутствие Рубио будет ощущаться остро в разгар переговоров по поводу мирного соглашения, которые заставили многих европейских лидеров усомниться в том, совпадают ли по-прежнему американские приоритеты с европейскими.

Утечка «мирного плана» и расшифровки телефонного разговора Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым оставили у многих впечатление, что администрация Трампа больше заинтересована в улучшении связей и экономическом сотрудничестве с Россией, чем в защите блока, отмечает газета.

Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 4634
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
11:31 220
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
11:21 478
Что ожидает экономику Азербайджана?
Что ожидает экономику Азербайджана?
11:11 591
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан фото
11:08 238
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России
11:06 637
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
10:49 294
США и Германия сверили часы по Украине
США и Германия сверили часы по Украине
10:41 671
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
10:30 1082
Объекты ТЭК России под ударом Украины
Объекты ТЭК России под ударом Украины
10:00 1131
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется обновлено 10:10
10:10 1862

ЭТО ВАЖНО

Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 4634
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
11:31 220
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
11:21 478
Что ожидает экономику Азербайджана?
Что ожидает экономику Азербайджана?
11:11 591
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан фото
11:08 238
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России
11:06 637
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
10:49 294
США и Германия сверили часы по Украине
США и Германия сверили часы по Украине
10:41 671
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
10:30 1082
Объекты ТЭК России под ударом Украины
Объекты ТЭК России под ударом Украины
10:00 1131
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется обновлено 10:10
10:10 1862
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться