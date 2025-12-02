Америка отстраняется. Европа в одиночестве

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп давно бы достигли соглашения об Украине, если бы не Европа, полагает французский чиновник, заявления которого приводит The Wall Street Journal.

По словам собеседника газеты, Европа оказалась в одиночестве, поскольку Вашингтон отстраняется, что значит, что европейцам придется больше полагаться на себя. В Европе растут опасения по поводу приверженности Соединенных Штатов НАТО, пишет газета. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф прибудет в Москву 2 декабря для участия в очередном раунде мирных переговоров с Россией. Как отмечает издание, Уиткофф, который еще не посещал Украину, совершает свой шестой визит в Москву в этом году.

В то же время госсекретарь Марко Рубио пропустит встречу глав МИД стран НАТО, которая пройдет 3 декабря, и направит вместо себя своего заместителя. По словам бывшего представителя альянса, последний раз глава Госдепартамента не присутствовал на мероприятии в 1999 году, когда внимание Вашингтона было сосредоточено на мире на Ближнем Востоке. Издание отмечает, что отсутствие Рубио будет ощущаться остро в разгар переговоров по поводу мирного соглашения, которые заставили многих европейских лидеров усомниться в том, совпадают ли по-прежнему американские приоритеты с европейскими.

Утечка «мирного плана» и расшифровки телефонного разговора Уиткоффа с помощником российского президента Юрием Ушаковым оставили у многих впечатление, что администрация Трампа больше заинтересована в улучшении связей и экономическом сотрудничестве с Россией, чем в защите блока, отмечает газета.