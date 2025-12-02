USD 1.7000
EUR 1.9717
RUB 2.1924
Подписаться на уведомления
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Новость дня
Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан

фото
11:08 238

В Баку состоялся очередной прием граждан, который провела уполномоченный по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.

Каждый из обратившихся был принят уполномоченным по правам человека индивидуально. По ряду вопросов необходимые меры были приняты на месте, а по другим вопросам, требующим рассмотрения, гражданам было сообщено, что будут направлены запросы в соответствующие государственные органы для решения их в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В ходе приема гражданам предоставлялись юридические консультации по вопросам, касающимся их обращений. Их также проинформировали о том, что в случае необходимости они могут обращаться в круглосуточную службу поддержки «916» уполномоченного, или писать обращения по адресу электронной почты, либо в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях.

Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 4635
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
11:31 221
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
11:21 480
Что ожидает экономику Азербайджана?
Что ожидает экономику Азербайджана?
11:11 592
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан фото
11:08 239
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России
11:06 637
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
10:49 294
США и Германия сверили часы по Украине
США и Германия сверили часы по Украине
10:41 673
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
10:30 1083
Объекты ТЭК России под ударом Украины
Объекты ТЭК России под ударом Украины
10:00 1131
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется обновлено 10:10
10:10 1862

ЭТО ВАЖНО

Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 4635
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»
11:31 221
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором
11:21 480
Что ожидает экономику Азербайджана?
Что ожидает экономику Азербайджана?
11:11 592
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан
Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан фото
11:08 239
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России
11:06 637
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
«Азерэнержи»: Завершены работы на новой 330 кВ-ной подстанции в Джебраиле
10:49 294
США и Германия сверили часы по Украине
США и Германия сверили часы по Украине
10:41 673
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
16 лет тюрьмы шпиону Мамедову
10:30 1083
Объекты ТЭК России под ударом Украины
Объекты ТЭК России под ударом Украины
10:00 1131
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется
Трамп против Мадуро: ситуация обостряется обновлено 10:10
10:10 1862
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться