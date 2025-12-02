Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан

Каждый из обратившихся был принят уполномоченным по правам человека индивидуально. По ряду вопросов необходимые меры были приняты на месте, а по другим вопросам, требующим рассмотрения, гражданам было сообщено, что будут направлены запросы в соответствующие государственные органы для решения их в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В ходе приема гражданам предоставлялись юридические консультации по вопросам, касающимся их обращений. Их также проинформировали о том, что в случае необходимости они могут обращаться в круглосуточную службу поддержки «916» уполномоченного, или писать обращения по адресу электронной почты, либо в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях.