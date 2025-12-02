Омбудсмен Сабина Алиева приняла граждан

В Баку состоялся очередной прием граждан, который провела уполномоченный по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабина Алиева.
Каждый из обратившихся был принят уполномоченным по правам человека индивидуально. По ряду вопросов необходимые меры были приняты на месте, а по другим вопросам, требующим рассмотрения, гражданам было сообщено, что будут направлены запросы в соответствующие государственные органы для решения их в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В ходе приема гражданам предоставлялись юридические консультации по вопросам, касающимся их обращений. Их также проинформировали о том, что в случае необходимости они могут обращаться в круглосуточную службу поддержки «916» уполномоченного, или писать обращения по адресу электронной почты, либо в официальных аккаунтах ведомства в социальных сетях.