У побережья Турции атакован танкер из России

Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в Черном море примерно в 80 милях от побережья Турции, сообщает Hürriyet со ссылкой на Главное управление по морским делам Турции.
Отмечается, что танкер перевозил подсолнечное масло и следовал из России в Грузию. На борту находятся 13 членов экипажа, помощь они не запрашивали.
🚨MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir. pic.twitter.com/Ov9tEeswEk— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 2, 2025