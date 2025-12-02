Что ожидает экономику Азербайджана?

Согласно обновленному прогнозу, ВВП страны увеличится примерно на 2,6% в 2025-м, 2,4% в 2026-м и немного замедлится до 2,3% в 2027-м, что связано прежде всего с динамикой нефтегазового сектора. На мировом рынке прогнозируется около 15% снижения цен на нефть в 2025 году, и это создает ограничения для доходов отрасли, на которую по-прежнему приходится большая часть экономической активности Азербайджана. При этом FS отмечает, что в 2026–2027 годах возможен разворот тренда в сторону роста цен из-за влияния санкций против России на мировые поставки.

В более долгосрочной перспективе FS ожидает постепенное ускорение: в 2028–2034 годах темпы роста колеблются в диапазоне 2,4–3,6%, а номинальный ВВП, по расчетам компании, будет уверенно увеличиваться и может приблизиться к 187 млрд долл. к 2034 году. Прогнозы других международных структур различаются, однако большинство также исходит из сценария умеренного роста. Министерство экономики Азербайджана оценивает динамику несколько выше — около 3% в 2025–2027 годах. Всемирный банк, МВФ, рейтинговые агентства и крупные банки демонстрируют широкий диапазон ожиданий — от 1,6% до 3,5% в год, что отражает неопределенность внешних факторов. Для справки: экономика Азербайджана выросла на 4,1% в 2024 году и на 1,3% за январь–октябрь 2025-го.

Одновременно FS обновила прогноз по инфляции. Среднегодовой показатель, по ее оценке, составит около 5,7% в 2025-м, 5,5% в 2026-м и снизится до 4,8% в 2027-м. Эти оценки немного ниже предыдущих. На более длительный период темпы инфляции, по прогнозу компании, будут колебаться в пределах около 4,8–5%. Прогнозы других международных организаций также различаются: Минэкономики ожидает инфляцию на уровне 5,4% в текущем году, ЦБА — около 6%, в то время как Всемирный банк и ООН дают более низкие оценки — в среднем 2–3,5%. Напомним, что среднегодовая инфляция в стране в прошлом году составляла 2,2%, а в январе–октябре этого года — 5,7%.

На фоне умеренных инфляционных ожиданий и замедления роста экономики FS предполагает, что Центральный банк Азербайджана сохранит осторожный, основанный на данных подход к денежно-кредитной политике в 2026–2027 годах. Компания прогнозирует постепенное снижение ключевой ставки: до 6,75% к концу 2025 года и до 6,5% к концу 2026-го, что ниже среднего уровня 2020–2024 годов. Это отражает смягчение внешних условий и стабилизацию внутренних инфляционных процессов. Сейчас ставка находится на уровне 7%, следующий пересмотр параметров процентного коридора ожидается 10 декабря.