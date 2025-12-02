«Мирный план» по Украине: Европа перед историческим выбором

«Это должно было быть понятно уже давно. По крайней мере с февраля я говорил, что администрация Трампа была заинтересована не столько в заключении мирного соглашения для Украины, сколько в перезагрузке отношений между США и Россией за счет Киева и его европейских союзников. Публикация 28-пунктного американо-российского предложения сделала это невозможным игнорировать», – пишет Чемпион.

Российско-американский «мирный план» по завершению войны в Украине показывает, что ведущие военные державы пытаются договориться о переустройстве континента в собственных интересах. Такое мнение выразил обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

По его мнению, признание европейскими лидерами того, что в вопросе Украины они оказались практически одни, ставит перед ЕС сложный вопрос: способен ли союз стать самостоятельным геополитическим игроком, способным противостоять России, Китаю и своему номинальному союзнику США. Обозреватель считает, что честный ответ на этот вопрос будет «нет». «Для этого нужно было бы продемонстрировать значительную силу, а это просто не входит в ДНК блока. Европейский проект был разработан для того, чтобы его члены никогда больше не воевали между собой, как это было во время двух катастрофических конфликтов и на протяжении веков до того», – пояснил обозреватель Bloomberg.

Вместе с тем он указал, что когда речь идет о защите от внешних угроз, то «путь к современному ЕС усеян проваленными совместными проектами в сфере безопасности, начиная с Западноевропейского союза 1954 года, а то и раньше».

«Эта задача быстро была передана Организации Североатлантического договора, то есть США, и так осталось по сей день», – указал автор.

Заведующий кафедрой современной истории университета Людвига Максимилиана Киран Клаус Патель подчеркнул, что просить ЕС проявить жесткую силу – это все равно, что «сказать профессиональному футболисту, что отныне он будет играть в регби».

В публикации отмечается, что институциональных решений для мира «геополитического регби» у ЕС нет, однако Европе необходимо найти способ действовать, чтобы не быть «разорванной на куски». «Ключ заключается в том, чтобы сделать Европу – а не ЕС – движущей силой дипломатии и проекции жесткой силы. Жесткая внешняя политика должна проводиться за пределами ЕС, по возможности в рамках НАТО, а если это невозможно – с помощью специально созданных коалиций», – добавил обозреватель.

Автор материала полагает, что в определенной степени этот процесс уже запущен. Великобритания возглавила Объединенные экспедиционные силы десяти северных стран, не входящих в ЕС и НАТО, другая группа объединяет Северо-Балтийскую восьмерку. Кроме того, Великобритания и Франция недавно создали коалицию добровольцев для миротворческой миссии в Украине.

По мнению Чемпиона, подобный подход может быть единственным способом для Европы действовать эффективно, поскольку многие ключевые геополитические игроки региона, включая Норвегию, Великобританию и Турцию, не входят в ЕС. «Как часто говорят, Европа возвращается к истории после нескольких десятилетий утопической передышки, поэтому ее первоочередной задачей является перевооружение. Но Европа всегда объединялась против внешних угроз только тогда, когда они воспринимались как общие и чрезвычайные, очевидными примерами чего являются Советский Союз во время Холодной войны и Османская империя в конце 17 века», – напомнил обозреватель.

По его словам, ЕС нужно не только сохранить мир внутри, но и одновременно продемонстрировать силу за рубежом, что может быть самым важным историческим вызовом.