Cуд арестовал Али Керимли и Мамеда Ибрагима
Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»

Европа хочет подключиться к «Маршруту Трампа»

Европейский союз ведет переговоры с США, Азербайджаном и Турцией о возможном участии ЕС в проекте TRIPP (The Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа»). Об этом заявила верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

По ее словам, обсуждение касается не только участка протяженностью около 42 километров, но и всей инфраструктуры, которая должна обеспечить связность как на восточном, так и на западном направлениях. Кос подчеркнула, что работы должны идти комплексно, а не фрагментарно.

Она также отметила, что армянская сторона должна представить перечень своих приоритетов в рамках общей системы региональной взаимосвязанности. «У ЕС есть свои предложения, и мы продолжаем обсуждения с Турцией и Азербайджаном. В этой логике участие США представляет особую значимость — речь идет о проекте, выходящем далеко за рамки одного железнодорожного участка», — добавила Кос.

