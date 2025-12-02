«Смертоносный инвестклуб» в рядах армии США

Американские военные могут представлять собой «самый смертоносный инвестиционный клуб в мире», зарабатывая на акциях технологических компаний и инвестициях в биткоин. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным WSJ, военнослужащие активно торгуют малоизвестными криптовалютами прямо с борта авианосцев, а парковки возле баз «заполнены новыми Porsche и Humvee» на фоне рекордных курсов цифровых валют. Среди них есть те, кто делится с подписчиками опытом инвестирования и советами по заработку на финансовых рынках.

Газета приводит историю капитана космических сил Гордона Маккало, инженера по летным испытаниям. Он рассказал, что, находясь в воздухе на военном самолете, наблюдал, как сослуживцы следили за фондовым рынком, а один из них прислал в общий чат сообщение о резком росте акций Google.

Маккало также инвестирует в компании атомной энергетики, рассчитывая, что растущий спрос на центры обработки данных для искусственного интеллекта увеличит потребление электроэнергии. С весны некоторые из его акций подорожали более чем в два раза, хотя он признает: «Признаюсь, я не понимаю, почему цены продолжают беспрепятственно расти».