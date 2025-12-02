USD 1.7000
Ильхам Алиев поздравляет...

12:07 836

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну по случаю национального праздника – Дня независимости Объединенных Арабских Эмиратов.

В поздравительном письме говорится: «Очень рады видеть проводимые в ОАЭ под Вашим решительным руководством крупномасштабные созидательные работы, грандиозное и образцовое развитие. Все это – плод Вашей многогранной деятельности, мудрого руководства, неустанного служения Родине и народу».

Президент Алиев отметил, что «связи между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами основаны на братстве, дружбе, взаимном доверии, взаимопонимании и поддержке между нашими народами. За минувший период построенные на этом прочном фундаменте межгосударственные отношения, развиваясь по восходящей линии, вышли на качественно новый уровень, что вызывает удовлетворение. Несомненно, регулярные взаимные визиты, встречи на высшем уровне, наше тесное сотрудничество создают условия для еще более стремительного развития и укрепления этих отношений. Ваш официальный визит в Азербайджан в сентябре придал новый импульс развитию двусторонних отношений. Ряд подписанных в ходе визита документов, в частности «Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами», вывели наши межгосударственные отношения на более высокий уровень, наряду с традиционными сферами сотрудничества, расширили совместную деятельность по новым направлениям. В то же время посещение Вами в ходе визита освобожденного от оккупации Карабахского региона имеет особо символическое значение, и мы ценим это как наглядный пример нашего братства и солидарности».

В письме указывается, что «сотрудничество между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами имеет обширную повестку. Успешно развивается эффективное взаимодействие в торгово-экономической, нефтегазовой сферах, в области возобновляемой энергии, инвестиций, цифровизации и других направлениях».

Ильхам Алиев выразил уверенность, что Азербайджан и ОАЭ и впредь будут «последовательно и успешно продолжать совместные усилия по углублению и диверсификации нашего сотрудничества, которое послужит благополучию двух стран и народов».

