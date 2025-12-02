Доходы Азербайджана от нефтепроводов снизились

Доходы Азербайджана от магистральных нефтепроводов в январе–сентябре 2025 года составили 764,5 млн манатов, что на 3,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. В январе–сентябре 2024 года показатель равнялся 793,3 млн манатов, сообщили в Государственном комитете по статистике.

За тот же период по нефтепроводам страны было транспортировано 27,6 млн тонн нефти, что на 4,4% меньше в годовом сравнении. Основная часть объемов — 74,5% — пришлась на нефтяной экспортный трубопровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД). По нему было прокачано 20,6 млн тонн, что на 5,1% меньше, чем годом ранее.

Напомним, по итогам 2024 года доходы Азербайджана от магистральных нефтепроводов составили 1,058 млрд манатов, снизившись на 4% по сравнению с предыдущим годом.