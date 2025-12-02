Желтуха у новорожденных: когда она опасна и какие обследования нужны?

У большинства новорожденных в первые дни жизни появляется желтушное окрашивание кожи. Это следствие адаптации к новым окружающим условиям, и часто это проходит без каких-либо последствий для организма. Однако иногда такое состояние может быть и признаком заболевания. Так почему же возникает желтуха у новорожденных, как она проявляется, и в каких случаях родителям нужно бить тревогу. Обо этом в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, рассказала врач-педиатр Айнур Багирова.

Как отметила врач, диагностика желтухи у новорожденных в основном проводится по клиническим признакам, лабораторным исследованиям (уровень общего билирубина, прямого билирубина в крови, общий анализ крови и др.).

«При длительной и тяжелой форме желтухи, особенно гипербилирубинемии (повышенная концентрация билирубина в сыворотке крови, вызывающая желтуху), необходимо провести тщательное обследование в медико-генетическом центре для исключения метаболических заболеваний, а также исключить патологию желчных протоков с помощью пункционной биопсии и холангиографии в детском хирургическом центре», - сказала А.Багирова.

По ее словам, ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, селезенки) имеет большое значение в диагностике таких патологий, как гепатоспленомегалия, метаболические заболевания печени и поражения печени, а также при билиарной атрезии, холестазе, связанной с парентеральным питанием, прогрессирующем семейной внутрипеченочном холестазе и при других заболеваниях.

Педиатр отметила, что при вышеуказанных патологиях для более точной диагностики врач может также назначить МРТ органов брюшной полости.

Врач также рассказала об опасных последствиях желтухи, угрожающих работе головного мозга.

«Долгосрочные последствия желтухи у новорожденных связаны с поражением центральной нервной системы и включают детский церебральный паралич (ДЦП), глухоту, умственную отсталость и нарушения зрения», - сказала А.Багирова.

По ее словам, подобные осложнения возникают при тяжелой нелеченой желтухи вследствие токсического воздействия билирубина на головной мозг (ядерная желтуха или билирубиновая энцефалопатия): «Риск осложнений возрастает при очень высоком уровне билирубина в крови и его быстром нарастании.

Вначале отмечаются тяжелые неврологические осложнения – судороги, сонливость, вялость, снижение мышечного тонуса или напряжения, нарушение питания. В отдаленных последствиях развиваются такие нарушения, как глухота, умственная отсталость, детский церебральный паралич, нарушения зрения и задержка развития.

К другим осложнениям относится поражение печени, которое может привести к нарушению функции печеночных клеток. Длительная желтуха может привести к нарушениям работы пищеварительной системы, почек и повышенному риску кровотечения. При тяжелых формах заболевания также наблюдаются анемия и увеличение селезенки».

Багирова отметила, что появление желтухи у новорожденных - важный диагностический признак, который нельзя оставлять без внимания.

«Необходимо своевременное обследование у педиатра для контроля уровня билирубина. При своевременной диагностике и лечении прогноз в большинстве случаев благоприятный, и можно предотвратить осложнения», - подытожила педиатр.