Европа хочет соединить Армению с Турцией из-за России

Евросоюз намерен существенно расширить свое участие в проектах, связанных с энергетической безопасностью и устойчивостью Армении. Как заявила верховный комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, ЕС инвестирует 500 млн евро в развитие энергетической инфраструктуры страны и ее интеграцию в региональные сети.

Средства предназначены для соединения энергосистемы Армении с грузинской, а также для дальнейшей работы по направлению линии Армения–Турция, что, по словам Кос, должно уменьшить зависимость Еревана от российских энергоресурсов.

Она подчеркнула, что аналогичные программы Евросоюз реализует и в других странах региона — Украине, Молдове, а также внутри ЕС. Кос напомнила, что после начала войны в Украине Евросоюз смог практически полностью отказаться от российского угля и нефти и постепенно снижает зависимость от российского газа.

По словам Кос, достигнутая в Ташкенте договоренность предполагает поддержку Армении в рамках проекта «Кавказская энергосистема», который направлен на синхронизацию энергосетей Армении и Грузии и создание надежного механизма взаимного обмена электроэнергией на Южном Кавказе. В реализации проекта участвует и немецкий банк развития KfW.

Кроме того, ЕС планирует выделить еще 12 млн евро для укрепления кибербезопасности Армении и противодействия возможным гибридным угрозам в преддверии парламентских выборов 2026 года. Марта Кос отметила, что эта поддержка будет доступна не только государственным структурам, но и гражданскому обществу и СМИ, которые играют значимую роль в формировании устойчивой информационной среды. Ожидается, что новые программы помогут армянским институтам повысить способность выявлять, прогнозировать и оперативно реагировать на гибридные угрозы.

