Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Америка намерена вернуть России миллиарды

12:39 1235

Администрация Дональда Трампа планирует вернуть России замороженные активы в случае заключения мирного соглашения по российско-украинской войне. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов.

Американские чиновники сообщили об этом посланнику Евросоюза по вопросам санкций Дэвиду О'Салливану во время его визита летом. В сентябре после визита О'Салливана глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила предоставить Украине «репарационный кредит» под залог заблокированных российских средств.

Согласно первоначальному мирному плану США, $100 млрд замороженных российских активов должны были направить на американские инициативы по восстановлению и инвестициям в Украину, при этом Вашингтон получил бы 50% прибыли. Европа, в свою очередь, должна была добавить $100 млрд, чтобы увеличить объем восстановления. Остаток замороженных активов Москвы предполагалось вложить в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент. Позднее Bloomberg сообщил, что пункт о разморозке российских активов исключили.

По информации нескольких источников Politico, европейские чиновники возмущены тем, что США могут забрать часть активов, даже если они формально предназначены для восстановления Украины, а оставшуюся часть поделят с Россией.

Financial Times со ссылкой на источники пишет, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался участвовать в предоставлении Украине €140 млрд под залог российских активов. Чиновники ЕК предложили банку выступить кредитором для Euroclear Bank, однако регулятор отметил, что такое решение будет рассматриваться как монетарное финансирование – прямое покрытие дефицита госбюджета, что запрещено договорами ЕС. По словам двух источников газеты, Еврокомиссия начала разработку альтернативных схем, которые обеспечат временную ликвидность для кредита Киеву в размере €140 млрд.

Бельгия выступает против такого кредита, требуя от ЕС финансовых гарантий свыше €140 млрд, которые можно было бы использовать в течение нескольких дней на случай судебных исков со стороны России. Премьер-министр Барт де Вевер также настаивает, чтобы срок этих гарантий превышал срок действия санкций ЕС против России. Европейские правительства считают требования Бельгии чрезмерными. Кроме того, в Брюсселе полагают, что Бельгия не поддерживает предоставление кредита Украине за счет российских активов, так как получает налоги с этих средств и может удерживать их, не перечисляя Киеву.

