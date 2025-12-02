USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

Али Керимли в одиночке

12:36

Председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней, прошел медицинское обследование в Следственном изоляторе Службы государственной безопасности. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

После медицинского осмотра председатель ПНФА был помещен в следственный изолятор. Сообщается, что Али Керимли размещен в одиночной камере.

Адвокат председателя ПНФА Агиль Лагич заявил, что не заметил со стороны следователя и оперативников какого-либо неуважительного отношения к его подзащитному.

Напомним, Али Керимли привлечен к следствию по уголовному делу, связанному с бывшим руководителем Администрации президента Рамизом Мехтиевым. Ранее Сабаильский районный суд избрал в отношении Керимли меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней. Ему предъявлены обвинения по статье 278.1 Уголовного кодекса Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства).

