В Турции облавы

Главная прокуратура Анкары выдала ордер на арест 21 человека, подозреваемых в связях с «тайной организацией» FETÖ. Об этом сообщает TRT Haber.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые поддерживали контакты с другими членами FETÖ и делали заявления, «касающиеся организационных действий». Девять из них являются сотрудниками различных государственных органов Турции.

Отдел по борьбе с терроризмом Главного управления полиции одновременно провел операции в шести провинциях с центром в Анкаре для задержания фигурантов дела.

Во вторник глава МВД Али Ерликая сообщил, что за последние две недели в 37 провинциях страны был задержан 121 человек, подозреваемый в связях с организацией.