Успех азербайджанских школьников на международном научном конкурсе

Азербайджанские школьники добились высоких результатов на Международной естественно-научной олимпиаде юниоров (IJSO-2025), проходившей в России с 23 ноября по 2 декабря.

Как сообщили в Министерстве науки и образования, в престижном научном соревновании, в котором приняли участие сильные команды, представляющие Россию, Китай, Индию, Венгрию, Сербию, Таиланд и другие страны, наша сборная из 6 человек завоевала в общей сложности 4 серебряные и 2 бронзовые медали, заняв 5-е место среди стран-участниц.

Серебряные медали завоевали ученик 10-го класса полной средней школы-лицея № 2 села Пенсар Астаринского района Расул Шахвердиев, ученик 10-го класса полной средней школы № 3 села Масазыр Огуз Алили, ученик 10-го класса Бакинского турецкого лицея фонда «Даянат» Микаил Ибрагимли и ученик 9-го класса того же лицея Мехди Габибзаде.

Бронзовые медали завоевали ученица 9-го класса лицея «Юные таланты» при БГУ Фидан Гашимова и ученик 10-го класса лицея с техническим уклоном имени академика Зарифы Алиевой города Барда Хидаят Гулиев.

В прошлом учебном году сборная Азербайджана завоевала на этой олимпиаде шесть бронзовых медалей.

