Азербайджанский депутат призывает открыть границы

Депутат Гудрат Гасангулиев снова призвал пересмотреть вопрос об открытии границ. Он заявил об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам Гасангулиева, в Азербайджане общественная и государственная безопасность обеспечены на высоком уровне: «Нет и не может быть никаких угроз безопасности. Поэтому границы должны быть открыты, чтобы азербайджанцы, живущие в Грузии и Иране, могли спокойно приезжать на родину».

Депутат также отметил снижение туристического потока в страну. Он сообщил, что число туристов, прибывших в Азербайджан в этом году, по сравнению с прошлым годом сократилось на 1,7%. Например, количество туристов из Европы уменьшилось на 21,7%, а число приезжих из Центральной Европы — на 10%.

В то же время, отмечает Гасангулиев, в соседней Грузии за период январь–сентябрь по сравнению с прошлым годом наблюдается рост числа туристов на 6,6%. Если в Азербайджан приехало 2 171 000 туристов, то в значительно меньшую по размеру Грузию — 4 307 000 человек: «Азербайджан должен отменить визовый режим для граждан США, Ирана и европейских стран. В то же время в Азербайджане необходимо провести исследование, чтобы выяснить, почему туристы отказываются приезжать в нашу страну».

По мнению Гасангулиева, это в значительной степени связано с ростом стоимости услуг. Авиабилеты дорогие, цены в объектах общественного питания чрезмерно высокие, а недорогих гостиниц в Азербайджане нет. Все это напрямую влияет на количество туристов.