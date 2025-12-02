USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Азербайджанский депутат призывает открыть границы

Ульвия Худиева, собкор
13:09 1561

Депутат Гудрат Гасангулиев снова призвал пересмотреть вопрос об открытии границ. Он заявил об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам Гасангулиева, в Азербайджане общественная и государственная безопасность обеспечены на высоком уровне: «Нет и не может быть никаких угроз безопасности. Поэтому границы должны быть открыты, чтобы азербайджанцы, живущие в Грузии и Иране, могли спокойно приезжать на родину».

Депутат также отметил снижение туристического потока в страну. Он сообщил, что число туристов, прибывших в Азербайджан в этом году, по сравнению с прошлым годом сократилось на 1,7%. Например, количество туристов из Европы уменьшилось на 21,7%, а число приезжих из Центральной Европы — на 10%.

В то же время, отмечает Гасангулиев, в соседней Грузии за период январь–сентябрь по сравнению с прошлым годом наблюдается рост числа туристов на 6,6%. Если в Азербайджан приехало 2 171 000 туристов, то в значительно меньшую по размеру Грузию — 4 307 000 человек: «Азербайджан должен отменить визовый режим для граждан США, Ирана и европейских стран. В то же время в Азербайджане необходимо провести исследование, чтобы выяснить, почему туристы отказываются приезжать в нашу страну».

По мнению Гасангулиева, это в значительной степени связано с ростом стоимости услуг. Авиабилеты дорогие, цены в объектах общественного питания чрезмерно высокие, а недорогих гостиниц в Азербайджане нет. Все это напрямую влияет на количество туристов.

Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах наша корреспонденция
13:32 657
Грузинская таможня в борьбе с азербайджанскими грузовиками. Что происходит?
Грузинская таможня в борьбе с азербайджанскими грузовиками. Что происходит? горячая тема
03:33 7321
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке
12:36 1712
Турция и Греция на грани войны?
Турция и Греция на грани войны? третья мировая
02:35 5884
Европа хочет соединить Армению с Турцией из-за России
Европа хочет соединить Армению с Турцией из-за России
12:25 1312
Азербайджанский депутат призывает открыть границы
Азербайджанский депутат призывает открыть границы
13:09 1562
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России обновлено 13:05
13:05 2542
«Убить всех до одного!»
«Убить всех до одного!» наша корреспонденция
04:00 6858
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот; все еще актуально
02:16 6775
В бакинских супермаркетах подорожали полиэтиленовые пакеты
В бакинских супермаркетах подорожали полиэтиленовые пакеты
11:45 2257
Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 5447

ЭТО ВАЖНО

Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах наша корреспонденция
13:32 657
Грузинская таможня в борьбе с азербайджанскими грузовиками. Что происходит?
Грузинская таможня в борьбе с азербайджанскими грузовиками. Что происходит? горячая тема
03:33 7321
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке
12:36 1712
Турция и Греция на грани войны?
Турция и Греция на грани войны? третья мировая
02:35 5884
Европа хочет соединить Армению с Турцией из-за России
Европа хочет соединить Армению с Турцией из-за России
12:25 1312
Азербайджанский депутат призывает открыть границы
Азербайджанский депутат призывает открыть границы
13:09 1562
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России обновлено 13:05
13:05 2542
«Убить всех до одного!»
«Убить всех до одного!» наша корреспонденция
04:00 6858
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот; все еще актуально
02:16 6775
В бакинских супермаркетах подорожали полиэтиленовые пакеты
В бакинских супермаркетах подорожали полиэтиленовые пакеты
11:45 2257
Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 5447
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться