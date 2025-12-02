Американцы претендуют на «Лукойл» в Ираке

Американская компания Exxon Mobil направила в Министерство нефти Ирака запрос о приобретении контрольного пакета акций российского «Лукойла» на месторождении Западная Курна-2, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять информированных источников в Ираке.

Ключевым зарубежным активом «Лукойла» остается 75%-ная доля в иракском месторождении Западная Курна-2 с добычей около 470 тыс. баррелей в сутки. Этот проект обеспечивает примерно 0,5% мирового производства нефти и около 9% общей добычи Ирака, второго по объему добычи члена ОПЕК после Саудовской Аравии. Ранее Exxon была оператором соседнего месторождения Западная Курна-1, однако вышла из проекта в прошлом году, отмечает агентство.

«Exxon – наш предпочтительный вариант на замену «Лукойлу». Компания обладает необходимыми мощностями и опытом для управления таким большим и сложным месторождением, как Западная Курна-2», – заявил агентству высокопоставленный иракский чиновник, отвечающий за работу иностранных компаний на юге страны.

Министерство нефти Ирака сообщило о начале переговоров с американскими компаниями о передаче одной из них управлению месторождением Западная Курна-2. В ведомстве уточнили, что права на разработку получит компания, победившая в конкурсе. Подробности о конкретных участниках переговоров пока не раскрываются.

Отметим, что Западная Курна-2 является одним из крупнейших месторождений мира на юге Ирака с первоначальными запасами около 14 млрд баррелей. Разработка ведется по контракту, подписанному «Лукойлом» в январе 2010 года. Российская компания владеет 75% проекта, оставшиеся 25% принадлежат иракской North Oil Company. Согласно условиям соглашения, «Лукойл» финансирует все затраты на разработку, а North Oil Company получает только свою долю вознаграждения.

В октябре Минфин США ввел санкции в отношении «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Вскоре «Лукойл» объявил о поиске покупателя на свои зарубежные активы.