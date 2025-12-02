Азербайджано-турецкий военный диалог высокого уровня

В Баку началось 16-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Генеральным штабом Вооруженных сил Турецкой Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Сначала состоялась встреча делегаций под руководством генерал-лейтенантов Азера Алиева и Али Османа Юрдагюля. Генерал-лейтенант А.Алиев отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на принципах братства и дружбы, динамично развивается.

Генерал-лейтенант А.О.Юрдагюль, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и оказанное внимание, отметив, что проводимые встречи вносят значительный вклад в обмен опытом между двумя армиями.

В ходе встречи было рассмотрено текущее состояние работ, проводимых в рамках сотрудничества в военной, военно-технической и других областях.

Были проведены широкие обсуждения и обмен мнениями по вопросам перспектив, направлений развития военных связей между Азербайджаном и Турцией, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.