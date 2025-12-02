USD 1.7000
Али Керимли в одиночке

Кремль назвал время переговоров Путина и Уиткоффа

13:19

Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа начнется примерно через пять часов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Песков заявил, что встреча в Кремле с Уиткоффом состоится во второй половине вторника, 2 декабря.

Ранее Уиткофф сообщил, что отправится в Москву, чтобы 2 декабря встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Газета The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что спецпосланника будет сопровождать зять американского лидера Джаред Кушнер.

По словам Пескова, Путин и Уиткофф обсудят итоги переговоров Киева и Вашингтона. «Господин Уиткофф будет в Москве, он наш главный переговорщик, и он встретится с нашим президентом. Перед этим у них была пара недель очень интенсивной работы с украинской стороной, они готовили, скажем так, версию плана урегулирования Трампа», — сказал представитель Кремля.

В ноябре американская сторона провела две встречи с украинской делегацией — в Женеве и Майами — для обсуждения «мирного плана», одним из разработчиков которого стал Стивен Уиткофф. По итогу обсуждений с Украиной США внесли некоторые изменения в план.

