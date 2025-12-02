USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

Завтра будут дожди

13:27 409

3 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в первой половине дня местами ожидаются осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который ночью местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - 12-15 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 771 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные осадки, в горных районах выпадет снег. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 12-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.

Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах наша корреспонденция
13:32 666
13:32 666
Грузинская таможня в борьбе с азербайджанскими грузовиками. Что происходит?
Грузинская таможня в борьбе с азербайджанскими грузовиками. Что происходит? горячая тема
03:33 7324
03:33 7324
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке
12:36 1718
Турция и Греция на грани войны?
Турция и Греция на грани войны? третья мировая
02:35 5887
02:35 5887
Европа хочет соединить Армению с Турцией из-за России
Европа хочет соединить Армению с Турцией из-за России
12:25 1318
12:25 1318
Азербайджанский депутат призывает открыть границы
Азербайджанский депутат призывает открыть границы
13:09 1570
13:09 1570
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России обновлено 13:05
13:05 2547
13:05 2547
«Убить всех до одного!»
«Убить всех до одного!» наша корреспонденция
04:00 6862
04:00 6862
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот; все еще актуально
02:16 6775
02:16 6775
В бакинских супермаркетах подорожали полиэтиленовые пакеты
В бакинских супермаркетах подорожали полиэтиленовые пакеты
11:45 2262
11:45 2262
Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 5448
04:17 5448

