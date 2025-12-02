США встревожены ударами Израиля

USD 1.7000
Администрация президента США Дональда Трампа выражает озабоченность периодическими ударами израильских войск по Сирии, так как подобные действия способны осложнить американские усилия по стабилизации региона и нормализации сирийско-израильских отношений. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

«Мы пытаемся убедить Биби (премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху) в том, что он должен прекратить это. Потому что, если так продолжится дальше, он [тем самым] выстрелит себе в ногу – упустит огромный дипломатический шанс и превратит новое сирийское правительство в своего врага», – рассказал один из собеседников портала.

Американские чиновники надеются, что Израиль и Сирия смогут выработать соглашение по безопасности, которое со временем станет основой для присоединения арабской республики к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Однако удары израильской армии 28 ноября уже частично сорвали работу над этим документом. С прошлой недели представители США ведут «напряженные переговоры» с израильскими и сирийскими официальными лицами, чтобы смягчить дипломатические последствия инцидента.

«Сирия не хочет проблем с Израилем… Но Биби повсюду мерещатся призраки», — добавил другой собеседник портала.

Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах наша корреспонденция
13:32 667
Грузинская таможня в борьбе с азербайджанскими грузовиками. Что происходит?
Грузинская таможня в борьбе с азербайджанскими грузовиками. Что происходит? горячая тема
03:33 7325
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке
12:36 1718
Турция и Греция на грани войны?
Турция и Греция на грани войны? третья мировая
02:35 5888
Европа хочет соединить Армению с Турцией из-за России
Европа хочет соединить Армению с Турцией из-за России
12:25 1319
Азербайджанский депутат призывает открыть границы
Азербайджанский депутат призывает открыть границы
13:09 1572
У побережья Турции атакован танкер из России
У побережья Турции атакован танкер из России обновлено 13:05
13:05 2549
«Убить всех до одного!»
«Убить всех до одного!» наша корреспонденция
04:00 6862
Турция прыгнула выше США и Израиля
Турция прыгнула выше США и Израиля новый поворот; все еще актуально
02:16 6775
В бакинских супермаркетах подорожали полиэтиленовые пакеты
В бакинских супермаркетах подорожали полиэтиленовые пакеты
11:45 2263
Израиль бросает вызов Турции из Дубая
Израиль бросает вызов Турции из Дубая наша корреспонденция
04:17 5449
