США встревожены ударами Израиля

Администрация президента США Дональда Трампа выражает озабоченность периодическими ударами израильских войск по Сирии, так как подобные действия способны осложнить американские усилия по стабилизации региона и нормализации сирийско-израильских отношений. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

«Мы пытаемся убедить Биби (премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху) в том, что он должен прекратить это. Потому что, если так продолжится дальше, он [тем самым] выстрелит себе в ногу – упустит огромный дипломатический шанс и превратит новое сирийское правительство в своего врага», – рассказал один из собеседников портала.

Американские чиновники надеются, что Израиль и Сирия смогут выработать соглашение по безопасности, которое со временем станет основой для присоединения арабской республики к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Однако удары израильской армии 28 ноября уже частично сорвали работу над этим документом. С прошлой недели представители США ведут «напряженные переговоры» с израильскими и сирийскими официальными лицами, чтобы смягчить дипломатические последствия инцидента.

«Сирия не хочет проблем с Израилем… Но Биби повсюду мерещатся призраки», — добавил другой собеседник портала.