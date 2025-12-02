В минувшее воскресенье, 30 ноября, прошли досрочные выборы депутатов в парламент Кыргызстана, Жогорку Кенеш, в результате которых избраны 90 депутатов из 460 кандидатов, которые заявили о своем участии. Примерно 35% явки, более половины мандатов у депутатов прошлого созыва и гарантированная треть мест для женщин - таковы главные цифры голосования в этой центральноазиатской республике. Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах — именно это, судя по всему, и было главной целью властей республики, накануне голосования проведших масштабное реформирование избирательной системы страны. Политические партии, когда-то выводившие людей на улицы и свергавшие власть, теперь новыми правилами игры сдвинуты на обочину. Парламент, лишенный права роспуска правительства, стал удобным и предсказуемым. Гарантированная треть мест в депутатских креслах для женщин. Республика теперь голосует не за идеи, а за конкретных людей из своего округа. И, как показал итог, очень часто — за старые знакомые лица. Вот самое важное, что нам нужно знать об этих выборах. Остальное детали.

В политической жизни Кыргызстана наступила та самая стабильность, о которой мечтали после нескольких революций. Власть, сменив конституцию и избирательный кодекс, наконец получила тот парламент, о котором всегда мечтала – лояльный и легитимный. На смену партийным склокам пришла управляемая конкуренция местных кланов и элит. В этих условиях реальная борьба сместилась не в публичное поле, а в кулуары и, как показало недавнее задержание сына экс-президента Кадыра Атамбаева, в кабинеты силовиков. Нынешние парламентские выборы в Кыргызстане подвели черту под эпохой политической турбулентности. Страна, которую еще недавно называли «островком демократии» в Центральной Азии, сознательно выбрала модель «управляемой демократии» по образцу региональных соседей. Власть больше не оспаривается на местном Майдане, она делегируется через сложную систему округов. Экономика страны, держащаяся на реэкспорте в Россию, и политика идут в одной связке. Но политическая стабилизация опирается на экономический фундамент, полный внутренних противоречий. Формально показатели внушают оптимизм и даже где-то чувство гордости у властей республики: по данным за январь-сентябрь 2025 года, ВВП вырос на 10%, а МВФ прогнозирует рост на 8% по итогам года.

Основным драйвером статистики стал реэкспорт товаров, в первую очередь новых автомобилей, в Россию. Кыргызстан превратился в один из ключевых каналов для обхода санкций, что приносит казне доходы, но не создает устойчивой добавленной стоимости внутри страны. Это бум логистики и торговых посредников, а не местного производства. При этом импорт $8,1 миллиарда за январь-август 2025 года почти впятеро превышает экспорт, $1,7 миллиарда за тот же период, демонстрирует глубокую структурную зависимость республики от внешних поставок. А отношения с Западом, предупреждающим о последствиях санкционного реэкспорта, сознательно приносятся местными властями в жертву этому курсу. Радующий глаз властей рост экономики, о котором они не устают всякий раз напоминать населению, практически полностью нивелируется ростом цен. По прогнозам МВФ, инфляция в 2025 году также составит 8%, а в 2026-м (6,9%) и вовсе обгонит рост ВВП (5,3%). Иными словами, реальные доходы населения не увеличиваются. Причем цены растут сразу из-за нескольких факторов. Во-первых, импортированной из России инфляции, во-вторых, из-за повышения тарифов на электроэнергию. И наконец, из-за выросшего внутреннего спроса - оборот розничной торговли вырос за год на 25%, выведя Кыргызстан по этому показателю в лидеры по СНГ. А номинальные зарплаты в стране выросли на 19,5%. Власти, конечно, пытаются точечными мерами - снижение НДС для сельхозпроизводителей, контроль за ценами на мясо – сбить инфляционную волну. Дефицит электроэнергии в зимнее время уже стал привычным фоном жизни в Кыргызстане. Одновременно - и ярчайшим символом разрыва между макростатистикой и повседневной реальностью. Причина в критически низком уровне воды в главном, Токтогульском водохранилище, которое истощается из-за климатических изменений и растущего потребления.