Аббасов изрезал и ограбил соседку. Итог – в колонию на 17 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 36-летним жителем Баку Джумшудом Аббасовым, обвиняемым в покушении на убийство и ограблении пожилой женщины, проживавшей по соседству.

Инцидент произошел в мае этого года в квартире в одном из домов на проспекте Гянджа в Баку. Джумшуд Аббасов постучал в дверь своей 69-летней соседки и сообщил, что в доме возникли общие проблемы с электро- и водоснабжением, в связи с чем он должен осмотреть ее квартиру. Таким образом, он обманом заставил соседку открыть дверь. После того как женщина открыла дверь, Аббасов ворвался в квартиру и, угрожая ножом, потребовал, чтобы женщина сказала ему, где находятся ее деньги, золото и драгоценности. Когда хозяйка квартиры сказала, что у нее нет ни денег, ни золота, Аббасов нанес ей несколько ножевых ранений. Затем он привязал ее руки и ноги к кровати платком, вынул из ушей жертвы серьги, забрал 5 манатов, лежавшие на столе, и телефон Samsung Galaxy A10. Общая стоимость награбленного составила 905 манатов.

Аббасов, нанеся соседке еще несколько ударов, скрылся с места происшествия, решив, что женщина мертва. После ухода преступника хозяйка квартиры пришла в себя, сумела высвободить завязанные руки и ноги, и, укрывшись одеялом, еле держась на ногах, спустилась во двор дома. Собравшиеся вокруг нее люди тут же вызвали скорую помощь. Израненную женщину доставили в больницу и прооперировали.

Аббасов признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях, заявив, что является не только любителем выпить, но еще и наркоманом. Однако, по его словам, в тот день он «перебрал с алкоголем»: «Я сдал золотые серьги в ломбард. Сколько ножевых ранений нанес потерпевшей, не помню. Раскаиваюсь в содеянном. Прошу назначить мне более мягкое наказание».

Пострадавшая же заявила, что требует для Аббасова сурового наказания, «ни о каком примирении с ним речи быть не может».

Согласно приговору суда, Джумшуд Аббасов приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.