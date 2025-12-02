Израильские дроны покоряют Индию

Армия Индии решила увеличить закупку израильских беспилотников Heron Mk II после их эффективного использования в ходе операции «Синдур» против Пакистана в мае 2025 года, сообщает индийская пресса со ссылкой на источники в оборонной промышленности Израиля.

По информации источников, ранее Heron применялись только сухопутными войсками и ВВС Индии, однако теперь к закупке присоединился и военно-морской флот.

Стоимость сделки и точное число аппаратов не раскрываются. Заказы оформлялись в рамках экстренных процедур, позволяющих штабам родов войск напрямую заключать контракты на оборудование стоимостью до 36 млн долларов, минуя обычные длительные согласования.