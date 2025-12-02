Как и следовало ожидать, прошедшие во Флориде переговоры между США и Украиной закончились ничем. Формально всё выглядело благопристойно: довольные заявления, оптимистичные комментарии, уверения в том, что «переговоры были сложными, но продуктивными, и впереди ещё много работы». Однако любой, кто хоть немного понимает механизмы внешней политики, прекрасно знает, что скрывается за подобными формулами. Если перевести эти дипломатические формулировки на человеческий язык, то картина проста: по второстепенным вопросам был достигнут компромисс, который никого особенно не волнует. А вот по главным темам нет ни общего видения, ни даже намёка на сближение позиций.

Знакомая фраза: «остались технические детали» То же самое было очевидно и после женевской встречи Марко Рубио и теперь уже бывшего главы администрации президента Украины Андрея Ермака. Госсекретарь США уверял, не скрывая удовлетворения, что «по большинству вопросов найдено понимание». Правда, тут же осторожно добавлял: «Остались некоторые темы, требующие дополнительного согласования». В такие моменты можно даже не гадать: если осталось «несколько тем», то именно они и являются решающими, а значит, ни о каком скором соглашении речь не идёт. Все мы не раз слышали эту формулу: «Вопросы почти все согласованы, остались лишь технические детали». И всякий раз она оборачивалась отсутствием результата. Так было в 2014 году на заре власти «Грузинской мечты», когда обсуждался вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения через Абхазию. Стороны радостно объявили о «взаимопонимании», оставалось лишь решить «технические вопросы». Сторонники власти уже мысленно покупали билеты на поезд Тбилиси–Москва, а оппоненты готовились к акциям протеста. Но вскоре эта тема исчезла из повестки и больше не возникала. А причина оказалась предельно понятной: всё было согласовано, кроме «маленькой» детали — где именно ставить таможню и пограничников? На реке Псоу? Но это означало бы, что и Москва, и Сухуми официально признают отсутствие независимости Абхазии. На реке Ингури? Тогда Тбилиси де-факто признаёт легитимность отторгнутой от него территории Абхазии и росчерком пера переносит собственную государственную границу.

Вот так всего один «технический вопрос» перечеркнул все прочие договорённости. С тех пор прошло тринадцать лет, но так ничего и не изменилось. Почти идентичную картину мы наблюдаем сегодня на украинском направлении. Первые дни после утечки о проекте соглашения из 28 пунктов породили робкую надежду: возможно, война близится к завершению. Но после переговоров в Женеве стало ясно, что соглашения не будет и война продолжится. Ритуалы сильнее прагматизма И вновь всё уперлось в «детали». В пропасть между формулой и реальностью. Где пройдет линия разграничения? В составе какого государства окажутся Славянск и Краматорск? Украина заранее заявила: никаких «подарков» Москве не будет: то, что забрали силой — так и быть, забрали. Но легитимировать российскую оккупацию Киев не станет. Украина также категорически возражает против формального запрета на ее вступление в НАТО. Даже несмотря на то, что принимать ее в альянс никто не собирается. Киев счёл унизительным для себя факт внешнего диктата в вопросе выбора геополитического курса суверенного государства. Не устраивает украинскую сторону и пункт об ограничении численности армии. И хотя речь идёт о величине, которую в мирное время Украина всё равно бы не смогла содержать, сама идея лимита воспринимается в Киеве, как попытка внешнего контроля.