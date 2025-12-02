Обыски в штаб-квартире ЕС: среди подозреваемых – Боррель

Еврокомиссия предпочла не высказываться относительно возможной связи бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в связи с расследованием о мошенничестве, об этом сообщают европейские СМИ.
На брифинге в Еврокомиссии официальный представитель ЕС Анита Хиппер лишь подтвердила факт обысков в помещениях Европейской службы внешних связей (ЕСВД).
Сославшись на продолжающееся расследование, Хиппер подчеркнула, что не может раскрывать ни причины следственных действий, ни структуру, их проводившую.
Ранее сообщалось, что в рамках дела о возможной передаче Колледжу Европы закрытой информации о тендере на подготовку молодых дипломатов были задержаны три сотрудника ЕСВД.
*** 17:01
Бельгийская полиция задержала бывшего генсека Европейской службы внешних связей дипслужбы ЕС Стефано Саннино, сообщает газета l'Echo.
Саннино стал вторым задержанным в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе ЕС.
*** 16:32
Экс-глава евродипломатии и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини задержана бельгийской полицией по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает AFP.
Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в брюссельской штаб-квартире Европейской службы внешних связей (ЕСВД) в рамках расследования о возможном неправомерном использовании средств объединения. По итогам операций задержаны трое подозреваемых.
Параллельно следственные действия прошли в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге, а также по адресам проживания фигурантов. Как уточнили в EPPO, задержанным вменяются мошенничество, коррупция и уголовно наказуемый конфликт интересов. Во время обысков были изъяты ряд документов. Расследование ведется при содействии Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF).
По предварительным данным, сотрудники ЕСВД могли заранее передать Колледжу Европы информацию о критериях отбора по тендеру 2021 года на проведение десятимесячной образовательной программы для молодых дипломатов. По итогам конкурса учреждение получило финансирование в размере €654 тыс. Колледж возглавляет Федерика Могерини, ранее руководившая ЕСВД. Официальные обвинения на данный момент никому не предъявлены.
*** 14:19
Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипломатической службы ЕС. Об этом 2 декабря сообщил портал Euractiv со ссылкой на осведомленных источников и свидетелей.
«Бельгийская полиция во вторник провела обыски в дипломатическом представительстве ЕС в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС», — говорится в публикации.