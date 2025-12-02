USD 1.7000
Обыски в штаб-квартире ЕС: среди подозреваемых – Боррель

обновлено 17:31
17:31 4075

Еврокомиссия предпочла не высказываться относительно возможной связи бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в связи с расследованием о мошенничестве, об этом сообщают европейские СМИ.

На брифинге в Еврокомиссии официальный представитель ЕС Анита Хиппер лишь подтвердила факт обысков в помещениях Европейской службы внешних связей (ЕСВД).

Сославшись на продолжающееся расследование, Хиппер подчеркнула, что не может раскрывать ни причины следственных действий, ни структуру, их проводившую.

Ранее сообщалось, что в рамках дела о возможной передаче Колледжу Европы закрытой информации о тендере на подготовку молодых дипломатов были задержаны три сотрудника ЕСВД.

*** 17:01

Бельгийская полиция задержала бывшего генсека Европейской службы внешних связей дипслужбы ЕС Стефано Саннино, сообщает газета l'Echo.

Саннино стал вторым задержанным в рамках расследования дела о коррупции в дипслужбе ЕС.

*** 16:32

Экс-глава евродипломатии и ректор Колледжа Европы Федерика Могерини задержана бельгийской полицией по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает AFP.

Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в брюссельской штаб-квартире Европейской службы внешних связей (ЕСВД) в рамках расследования о возможном неправомерном использовании средств объединения. По итогам операций задержаны трое подозреваемых.

Параллельно следственные действия прошли в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге, а также по адресам проживания фигурантов. Как уточнили в EPPO, задержанным вменяются мошенничество, коррупция и уголовно наказуемый конфликт интересов. Во время обысков были изъяты ряд документов. Расследование ведется при содействии Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF).

По предварительным данным, сотрудники ЕСВД могли заранее передать Колледжу Европы информацию о критериях отбора по тендеру 2021 года на проведение десятимесячной образовательной программы для молодых дипломатов. По итогам конкурса учреждение получило финансирование в размере €654 тыс. Колледж возглавляет Федерика Могерини, ранее руководившая ЕСВД. Официальные обвинения на данный момент никому не предъявлены.

*** 14:19

Полиция Бельгии проводит обыски в штаб-квартире дипломатической службы ЕС. Об этом 2 декабря сообщил портал Euractiv со ссылкой на осведомленных источников и свидетелей.

«Бельгийская полиция во вторник провела обыски в дипломатическом представительстве ЕС в Брюсселе, а также в Колледже Европы в Брюгге и частных домах в рамках расследования предполагаемого нецелевого использования средств ЕС», — говорится в публикации.

