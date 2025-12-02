Обыски в штаб-квартире ЕС: среди подозреваемых – Боррель

Еврокомиссия предпочла не высказываться относительно возможной связи бывшего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в связи с расследованием о мошенничестве, об этом сообщают европейские СМИ.

На брифинге в Еврокомиссии официальный представитель ЕС Анита Хиппер лишь подтвердила факт обысков в помещениях Европейской службы внешних связей (ЕСВД).

Сославшись на продолжающееся расследование, Хиппер подчеркнула, что не может раскрывать ни причины следственных действий, ни структуру, их проводившую.

Ранее сообщалось, что в рамках дела о возможной передаче Колледжу Европы закрытой информации о тендере на подготовку молодых дипломатов были задержаны три сотрудника ЕСВД.