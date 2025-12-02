USD 1.7000
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное

14:26 2462

Следователи в России завершили расследование трех «уголовных дел» в отношении бывшего руководителя азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского. По утверждению российских СМИ, ему может грозить пожизненное заключение.

Шахин Шихлинский полностью отвергает предъявленные ему обвинения.

Отдельно сообщается, что его сын Мутвалы Шихлинский обвиняется в «применении насилия» в отношении сотрудника силовых структур. Максимальная санкция по статье — до 10 лет лишения свободы. Вины он также не признает.

Расследование завершено, материалы переданы в суд. В ближайшее время ожидается начало судебного процесса.

