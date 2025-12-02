USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

Украинская разведка задержала британского диверсанта

14:30 1628

Контрразведка СБУ совместно со спецслужбами Великобритании разоблачила британца Росса Дэвида Катмора, который по заданию спецслужб РФ в течение 2024-2025 годов осуществлял разведывательную и диверсионную деятельность на территории Украины, сейчас мужчина находится под стражей.

Спецоперацию по разоблачению провели в начале октября, ее координировал заместитель главы СБУ генерал-майор Александр Поклад.

По словам собеседника издания, Росс Дэвид Катмор в 2024 году прибыл в Украину как военный инструктор для помощи в обучении и подготовке личного состава ВСУ.

Он добавил, что Катмор имел военный опыт, полученный во время прохождения военной службы в армии Великобритании и пребывания на Ближнем Востоке.

Также источник УП сообщил, что Катмору спецслужбы РФ передали огнестрельное оружие и боеприпасы к нему для выполнения целевых убийств на территории Украины.

Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция
15:25 1007
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
16:16 192
Армения опубликовала документы по Карабаху
Армения опубликовала документы по Карабаху
15:46 1008
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
15:44 869
Мира не будет, война продолжается
Мира не будет, война продолжается главная тема
13:54 3329
«Убить всех до одного!»
«Убить всех до одного!» наша корреспонденция
04:00 7387
Саакашвили: Грузия создает проблемы Азербайджану
Саакашвили: Грузия создает проблемы Азербайджану
15:23 1431
Кремль может сказать «нет»
Кремль может сказать «нет»
14:59 1291
Украинская разведка задержала британского диверсанта
Украинская разведка задержала британского диверсанта
14:30 1629
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное
14:26 2464
Китайцы опередили спецпосланника Трампа
Китайцы опередили спецпосланника Трампа ОБНОВЛЕНО 15:58
15:58 1789

