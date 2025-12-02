Украинская разведка задержала британского диверсанта

Контрразведка СБУ совместно со спецслужбами Великобритании разоблачила британца Росса Дэвида Катмора, который по заданию спецслужб РФ в течение 2024-2025 годов осуществлял разведывательную и диверсионную деятельность на территории Украины, сейчас мужчина находится под стражей.

Спецоперацию по разоблачению провели в начале октября, ее координировал заместитель главы СБУ генерал-майор Александр Поклад.

По словам собеседника издания, Росс Дэвид Катмор в 2024 году прибыл в Украину как военный инструктор для помощи в обучении и подготовке личного состава ВСУ.

Он добавил, что Катмор имел военный опыт, полученный во время прохождения военной службы в армии Великобритании и пребывания на Ближнем Востоке.

Также источник УП сообщил, что Катмору спецслужбы РФ передали огнестрельное оружие и боеприпасы к нему для выполнения целевых убийств на территории Украины.