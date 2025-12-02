USD 1.7000
Банк ABB удостоен премии «Сделка года»

Международная организация The Global Banking & Markets, оценивающая самые значимые и инновационные финансовые операции по всему миру, присудила Банку ABB премию «Сделка года по Азербайджану» за привлечение синдицированного кредита в размере 200 миллионов долларов США, осуществленное в апреле текущего года.

Награда была вручена представителю Банка ABB на торжественной церемонии в Стамбуле.

Организация The Global Banking & Markets способствует укреплению связей международного инвестиционного сообщества с финансовыми рынками, снижению затрат и рисков по операциям, а также повышению эффективности сделок. При выборе победителей учитываются такие факторы, как объем, сроки, структура, качество исполнения, открывающиеся новые возможности и другие критерии.

Напомним, синдицированный кредит, признанный «Сделкой года», был привлечен Банком ABB при организационной поддержке Mashreqbank и участии Abu Dhabi Commercial Bank в роли агент-банка. В финансировании приняли участие 12 финансовых институтов из ОАЭ, Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Эта сделка стала возвращением Банка ABB на международные финансовые рынки после длительного перерыва.

Возвращение банка на внешние рынки и высокая оценка данной операции значительно укрепляют потенциал Банка ABB по финансированию бизнеса, положительно влияют на его ликвидность и прибыльность. Высокий уровень доверия к Банку ABB на международных рынках способствует привлечению долгосрочных ресурсов, расширению круга инвесторов и географической диверсификации.

Более подробная информация об организации The Global Banking & Markets доступна по ссылке.

Подробную информацию о современных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az, в Информационном центре по короткому номеру 937, а также на официальных страницах Банка ABB в социальных сетях.

