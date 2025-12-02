Украинцы атаковали базу «Ахмата»

В Гудермесе (город в Чечне) в ночь на 2 декабря была атакована одна из баз подразделения «Ахмат».

Местные паблики сообщали о взрывах в городе, в районе, где находится Университет спецназа. Также публиковалась информация об ударе по месторасположению полка «Ахмат», который дислоцируется в этом населенном пункте.

В местных пабликах появились многочисленные видео взрыва в городе, сообщает Telegram-канал Supernova+. Позже этот ресурс поделился фото и сообщил, что было атаковано ФСБ России по Ачхой-Мартановскому району.

А издание «Кавказский узел» сообщило, что в ночь на 2 декабря угроза атаки беспилотников была объявлена в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Из-за небезопасности полетов были введены ограничения на работу аэропортов Владикавказа, Грозного, Магаса, Махачкалы и Нальчика.

Позже Минобороны РФ сообщало, что российская ПВО сбивала дроны в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях. А также в Чечне, где сбили четыре беспилотника.