Nar поддерживает укрепление сотрудничества с НПО в сфере КСО

Выгодный мобильный оператор Nar принял участие в конференции на тему «Участие НПО в политике КСО частного сектора: опыт и подходы», где обсуждались развитие национальной практики корпоративной социальной ответственности (КСО) и возможности сотрудничества между компаниями и неправительственными организациями.

Мероприятие было организовано Национальным форумом НПО Азербайджана и Центром социально-экономических исследований «Приоритет» при финансовой поддержке Агентства господдержки неправительственных организаций.

Трехдневное мероприятие собрало ведущие компании, банки, бизнес-ассоциации, а также представителей специализированных НПО. В выступлениях было отмечено, что КСО — это не просто социальные акции, а неотъемлемая часть стратегического управления бизнесом. В рамках конференции директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar Хокума Керимова представила доклад о подходе компании к КСО, механизмах взаимодействия с НПО и мониторинге проектов, а также поделилась своими взглядами на перспективы будущего сотрудничества.

Отметим, что Nar развивает свою деятельность в сфере КСО как стратегическое направление, связанное с созданием долгосрочной социальной ценности. Мобильный оператор поддерживает устойчивые проекты в области инклюзивности, развития образования, национального культурного наследия и патриотизма, уделяя особое внимание расширению социальных инициатив в регионах. Компания рассматривает сотрудничество с НПО как важную модель партнерства для более эффективной реализации социальных проектов.

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надежные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

