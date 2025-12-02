Nar поддерживает укрепление сотрудничества с НПО в сфере КСО

Выгодный мобильный оператор Nar принял участие в конференции на тему «Участие НПО в политике КСО частного сектора: опыт и подходы», где обсуждались развитие национальной практики корпоративной социальной ответственности (КСО) и возможности сотрудничества между компаниями и неправительственными организациями. Мероприятие было организовано Национальным форумом НПО Азербайджана и Центром социально-экономических исследований «Приоритет» при финансовой поддержке Агентства господдержки неправительственных организаций.

Трехдневное мероприятие собрало ведущие компании, банки, бизнес-ассоциации, а также представителей специализированных НПО. В выступлениях было отмечено, что КСО — это не просто социальные акции, а неотъемлемая часть стратегического управления бизнесом. В рамках конференции директор департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Nar Хокума Керимова представила доклад о подходе компании к КСО, механизмах взаимодействия с НПО и мониторинге проектов, а также поделилась своими взглядами на перспективы будущего сотрудничества.