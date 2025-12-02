Эстония откроет посольство в Азербайджане

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Эстонской Республики Маркусом Цахкной. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Во время телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией, а также региональные и глобальные вопросы.

Отмечена удовлетворенность интенсивным политическим диалогом и взаимными визитами между странами, подчеркнута важность взаимной поддержки в рамках международных платформ. В этом контексте рассмотрены вопросы сотрудничества.

В ходе телефонной беседы министр Маркус Цахкна сообщил о принятии официального решения об открытии посольства Эстонии в Азербайджане в 2026 году.

В свою очередь, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что это придаст дополнительный импульс двусторонним отношениям.

Также был проведен обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам.