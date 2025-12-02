USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Кремль может сказать «нет»

14:59 1296

Кремль, скорее всего, отклонит совместную мирную инициативу США и Украины на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, намеченной на вторую половину 2 декабря. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что Россия намеренно воздерживается от публичных комментариев по поводу переговорного процесса. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва «не намерена вести переговоры через мегафон», а российские парламентарии занимают жесткую позицию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что американская делегация должна «подтвердить фундаментальный характер» договоренностей, достигнутых в ходе саммита США и России на Аляске в 2025 году.

Заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев утверждает, что «правильные» переговоры ведутся исключительно между США и Россией, а Киев и Европа будут поставлены перед «свершившимся фактом».

По данным ISW, в Кремле последовательно отвергают как первоначальный 28-пунктный «мирный план», так и его адаптированные версии, считая, что они не учитывают требований России.

Эксперты полагают, что Москва использует неопределенность вокруг саммита на Аляске, чтобы «скрыть, что именно она, а не Украина тормозит мирный процесс». Аналитики напоминают, что Россия уже отклоняла несколько предложений о прекращении огня, согласованных Украиной и предложенных США.

Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция
15:25 1021
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
16:16 212
Армения опубликовала документы по Карабаху
Армения опубликовала документы по Карабаху
15:46 1022
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
15:44 877
Мира не будет, война продолжается
Мира не будет, война продолжается главная тема
13:54 3339
«Убить всех до одного!»
«Убить всех до одного!» наша корреспонденция
04:00 7390
Саакашвили: Грузия создает проблемы Азербайджану
Саакашвили: Грузия создает проблемы Азербайджану
15:23 1441
Кремль может сказать «нет»
Кремль может сказать «нет»
14:59 1297
Украинская разведка задержала британского диверсанта
Украинская разведка задержала британского диверсанта
14:30 1634
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное
14:26 2469
Китайцы опередили спецпосланника Трампа
Китайцы опередили спецпосланника Трампа ОБНОВЛЕНО 15:58
15:58 1797

ЭТО ВАЖНО

Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция
15:25 1021
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
16:16 212
Армения опубликовала документы по Карабаху
Армения опубликовала документы по Карабаху
15:46 1022
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
15:44 877
Мира не будет, война продолжается
Мира не будет, война продолжается главная тема
13:54 3339
«Убить всех до одного!»
«Убить всех до одного!» наша корреспонденция
04:00 7390
Саакашвили: Грузия создает проблемы Азербайджану
Саакашвили: Грузия создает проблемы Азербайджану
15:23 1441
Кремль может сказать «нет»
Кремль может сказать «нет»
14:59 1297
Украинская разведка задержала британского диверсанта
Украинская разведка задержала британского диверсанта
14:30 1634
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное
14:26 2469
Китайцы опередили спецпосланника Трампа
Китайцы опередили спецпосланника Трампа ОБНОВЛЕНО 15:58
15:58 1797
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться