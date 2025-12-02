Кремль, скорее всего, отклонит совместную мирную инициативу США и Украины на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, намеченной на вторую половину 2 декабря. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что Россия намеренно воздерживается от публичных комментариев по поводу переговорного процесса. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва «не намерена вести переговоры через мегафон», а российские парламентарии занимают жесткую позицию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что американская делегация должна «подтвердить фундаментальный характер» договоренностей, достигнутых в ходе саммита США и России на Аляске в 2025 году.

Заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев утверждает, что «правильные» переговоры ведутся исключительно между США и Россией, а Киев и Европа будут поставлены перед «свершившимся фактом».

По данным ISW, в Кремле последовательно отвергают как первоначальный 28-пунктный «мирный план», так и его адаптированные версии, считая, что они не учитывают требований России.

Эксперты полагают, что Москва использует неопределенность вокруг саммита на Аляске, чтобы «скрыть, что именно она, а не Украина тормозит мирный процесс». Аналитики напоминают, что Россия уже отклоняла несколько предложений о прекращении огня, согласованных Украиной и предложенных США.