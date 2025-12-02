USD 1.7000
Али Керимли в одиночке

Мерц и Туск поссорились из-за репараций

15:03 766

Встреча канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Польши Дональда Туска прошла в напряженной обстановке. Причиной разногласий стал вопрос о выплате Берлином репараций за Вторую мировую войну.

Как пишет издание Politico, изначально саммит в Берлине был запланирован как демонстрация «единства и сотрудничества» между странами, в том числе по вопросам усиления обороны и поддержки Украины. «Но открытые разногласия между двумя лидерами омрачили переговоры, - отмечает издание. - Мерц и Туск потратили время на споры по вопросу о том, как Германии следует «искупить вину» за свои действия во время Второй мировой войны».

Под давлением националистической партии «Право и справедливость» (ПиС) Туск раскритиковал Германию, которая отказывается возвращаться к теме репараций. «Мы считаем, что Польша не получила компенсацию за потери и преступления Второй мировой войны», - заявил польский премьер. Ранее Варшава настаивала на выплатах Германией 1,3 триллиона евро за оккупацию Польши в 1939-1945 годах. Берлин же заявлял, что «этот вопрос закрыт».

«Возобновление напряженности по вопросу репараций грозит осложнить усилия двух лидеров по преодолению разногласий по ряду вопросов - от споров о пограничном контроле до расследования Берлином взрывов, выведших из строя подводные трубопроводы «Северный поток», - подчеркивает Politico.

