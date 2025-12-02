Генштаб ВСУ отрицает...

Представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев заявил, что украинские войска продолжают бои в городской черте Покровска.

По словам Ковалева, россияне, «воспользовавшись густым туманом, предприняли очередную попытку пропагандистской установки своего флага в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска. После этого они поспешно бежали, продолжается зачистка… групп», цитирует его Интерфакс-Украина.

В 7-м Корпусе быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ агентству Reuters сообщили, что удерживают северную часть Покровска и ведут штурмовые действия в южной его части, где преобладают российские войска. Агентство не приводит других деталей.

Российское командование накануне доложило президенту Владимиру Путину о полном овладении Покровском после многомесячного штурма.