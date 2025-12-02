USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

Генштаб ВСУ отрицает...

15:05 1197

Представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев заявил, что украинские войска продолжают бои в городской черте Покровска.

По словам Ковалева, россияне, «воспользовавшись густым туманом, предприняли очередную попытку пропагандистской установки своего флага в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска. После этого они поспешно бежали, продолжается зачистка… групп», цитирует его Интерфакс-Украина.

В 7-м Корпусе быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ агентству Reuters сообщили, что удерживают северную часть Покровска и ведут штурмовые действия в южной его части, где преобладают российские войска. Агентство не приводит других деталей.

Российское командование накануне доложило президенту Владимиру Путину о полном овладении Покровском после многомесячного штурма.

Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция
15:25 1025
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
16:16 219
Армения опубликовала документы по Карабаху
Армения опубликовала документы по Карабаху
15:46 1026
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
15:44 881
Мира не будет, война продолжается
Мира не будет, война продолжается главная тема
13:54 3343
«Убить всех до одного!»
«Убить всех до одного!» наша корреспонденция
04:00 7390
Саакашвили: Грузия создает проблемы Азербайджану
Саакашвили: Грузия создает проблемы Азербайджану
15:23 1445
Кремль может сказать «нет»
Кремль может сказать «нет»
14:59 1297
Украинская разведка задержала британского диверсанта
Украинская разведка задержала британского диверсанта
14:30 1635
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное
14:26 2473
Китайцы опередили спецпосланника Трампа
Китайцы опередили спецпосланника Трампа ОБНОВЛЕНО 15:58
15:58 1800

