Германия о «болезненных уступках» Украины

Украине придется пойти на «болезненные уступки» для достижения мира с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Министр подчеркнул, что процесс достижения мира для Украины «несомненно будет чрезвычайно сложным» и может потребовать проведения референдума. По его словам, граждане страны должны будут решить, согласны ли они принять условия прекращения войны, включая российские требования о территориальных уступках.

«Задача дипломатии – выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это всегда будет связано с мучительными уступками», – отметил Вадефуль.

Он добавил, что благодаря международным усилиям шансы на установление перемирия «никогда не были выше», чем сейчас, подчеркнув при этом, что важной предпосылкой станет получение Украиной гарантий, что она не останется беззащитной перед возможной новой агрессией со стороны России.