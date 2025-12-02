Германия о «болезненных уступках» Украины

USD 1.7000
Украине придется пойти на «болезненные уступки» для достижения мира с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Министр подчеркнул, что процесс достижения мира для Украины «несомненно будет чрезвычайно сложным» и может потребовать проведения референдума. По его словам, граждане страны должны будут решить, согласны ли они принять условия прекращения войны, включая российские требования о территориальных уступках.

«Задача дипломатии – выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это всегда будет связано с мучительными уступками», – отметил Вадефуль.

Он добавил, что благодаря международным усилиям шансы на установление перемирия «никогда не были выше», чем сейчас, подчеркнув при этом, что важной предпосылкой станет получение Украиной гарантий, что она не останется беззащитной перед возможной новой агрессией со стороны России.

Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция
15:25 1029
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
16:16 221
Армения опубликовала документы по Карабаху
Армения опубликовала документы по Карабаху
15:46 1028
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
15:44 886
Мира не будет, война продолжается
Мира не будет, война продолжается главная тема
13:54 3345
«Убить всех до одного!»
«Убить всех до одного!» наша корреспонденция
04:00 7390
Саакашвили: Грузия создает проблемы Азербайджану
Саакашвили: Грузия создает проблемы Азербайджану
15:23 1445
Кремль может сказать «нет»
Кремль может сказать «нет»
14:59 1298
Украинская разведка задержала британского диверсанта
Украинская разведка задержала британского диверсанта
14:30 1635
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное
14:26 2475
Китайцы опередили спецпосланника Трампа
Китайцы опередили спецпосланника Трампа ОБНОВЛЕНО 15:58
15:58 1802

