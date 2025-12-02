USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

Фидан заявит НАТО о прекращении войны

15:17 1004

Глава МИД Турции Хакан Фидан 3 декабря примет участие в министерской встрече НАТО в Брюсселе и в заседании Совета НАТО - Украина. Об этом сообщили ТАСС источники в министерстве иностранных дел республики.

«Министр Фидан планирует заявить о необходимости прекращения войны между Россией и Украиной и создания условий для установления справедливого и прочного мира, высказать свою точку зрения о последних событиях (касательно конфликта). Он подчеркнет готовность Турции внести любой вклад в мирный процесс», - отметил один из собеседников.

Турция, как сообщается, также подтвердит поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция
15:25 1030
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
16:16 224
Армения опубликовала документы по Карабаху
Армения опубликовала документы по Карабаху
15:46 1031
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
15:44 889
Мира не будет, война продолжается
Мира не будет, война продолжается главная тема
13:54 3346
«Убить всех до одного!»
«Убить всех до одного!» наша корреспонденция
04:00 7390
Саакашвили: Грузия создает проблемы Азербайджану
Саакашвили: Грузия создает проблемы Азербайджану
15:23 1447
Кремль может сказать «нет»
Кремль может сказать «нет»
14:59 1300
Украинская разведка задержала британского диверсанта
Украинская разведка задержала британского диверсанта
14:30 1637
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное
Шахину Шихлинскому грозит пожизненное
14:26 2476
Китайцы опередили спецпосланника Трампа
Китайцы опередили спецпосланника Трампа ОБНОВЛЕНО 15:58
15:58 1802

