Фидан заявит НАТО о прекращении войны

Глава МИД Турции Хакан Фидан 3 декабря примет участие в министерской встрече НАТО в Брюсселе и в заседании Совета НАТО - Украина. Об этом сообщили ТАСС источники в министерстве иностранных дел республики.

«Министр Фидан планирует заявить о необходимости прекращения войны между Россией и Украиной и создания условий для установления справедливого и прочного мира, высказать свою точку зрения о последних событиях (касательно конфликта). Он подчеркнет готовность Турции внести любой вклад в мирный процесс», - отметил один из собеседников.

Турция, как сообщается, также подтвердит поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.