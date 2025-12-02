Отныне Трамп определяет: кому быть президентом

Гондурас больше не волнует Дональда Трампа. На прошедших в воскресенье президентских выборах в финал вышли два правых политика, один из которых положит конец деятельности предыдущего левоцентристского правительства. Это 67-летний Насри Асфура и 72-летний Сальвадор Насралла (при всей неблагозвучности этих имен для нашего уха они весьма распространены на Ближнем Востоке). Насралла происходит из арабской семьи Ливана. Насри из семьи палестинцев. Таким образом, прослеживается любопытный феномен - эти два кандидата встают в один ряд с президентом Сальвадора Найибом Букеле, чей отец был палестинским имамом.

Насралла вплоть до последнего времени был уверен в своей победе. Он эксплуатировал свой более моложавый по сравнению с соперником имидж, появлялся на публике в спортивном джемпере и темных очках, часто в сопровождении супруги, гондурасской конгрессвумен, которая была когда-то королевой красоты. Но потом в выборы в этой центрально-американской стране вмешался Дональд Трамп, и тенденция быстро изменилась. Сейчас каждый из кандидатов набирает по 40 процентов голосов, их разделяют всего 515 бюллетеней (на 10-миллионную страну), но акции Насри быстро растут. Кандидат от левых сил остался далеко позади. Трамп указал, что именно он должен стать победителем, а в противном случае США лишат Гондурас, одного из самых бедных государств Центральной Америки, всякой финансовой помощи. Насраллу он назвал «пограничным коммунистом», что по отношению к этому политику, популярному спортивному журналисту, несправедливо. Когда-то тот действительно заигрывал с левыми, но уже несколько лет как закончил этот роман и занял непримиримую позицию по отношению к Николасу Мадуро, главному врагу Трампа на континенте. Что же касается Насри, то для обеспечения его победы Трамп выкинул неожиданный кульбит. Он помиловал бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, члена той же партии, что и Насри. Тот был осужден в США за связь с наркокартелями и получил тюремный срок в 45 лет.

То есть в данном случае «принципиальная» борьба против наркотиков уступила место политическим соображениям. Совсем в духе 47-го президента США. В своей книге политический аналитик Дов Левин написал, что после окончания Второй мировой войны США более 80 раз вмешивались в выборы в зарубежных странах. Однако всегда это было скрытно. Формально Америка поддерживала свободную торговлю и свободные выборы на континенте. Американские дипломаты участвовали в многочисленных миссиях по наблюдению за выборами, но никогда не отдавали предпочтения ни одному из кандидатов. Все это изменилось с приходом Трампа. Частью его стратегии был выбор желательного кандидата, который наилучшим образом служил бы интересам его администрации. «Я не могу припомнить ни одного случая, когда президент США открыто сообщал бы о своих предпочтениях на выборах за рубежом», - говорит Томас Каротерс, один из руководителей Фонда Карнеги. Как пишет лондонская The Telegraph, «Трамп вмешивается во все возможные выборы — от Гондураса до Польши». Издание напоминает, что во время своего визита в Варшаву министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм открыто поддержала кандидатуру Кароля Навроцкого. Не везде администрации сопутствует успех. В Румынии, например, ее усилия по поддержке своего ультраправого кандидата провалились.