Фламинго массово прилетели в Билясувар

Из-за глобальных климатических изменений и несезонно теплой погоды фламинго, которых в прошлом году здесь не наблюдали, в этом сезоне прибыли в Махмудчала Билясуварского района большими стаями.

В то же время численность других перелетных птиц, которые традиционно встречались в этих местах, сократилась.

Количество уток, лысух и других видов, обычно доминирующих в местных водно-болотных угодьях, в этом году резко уменьшилось. Специалисты отмечают, что, хотя до зимы остается немного времени, мягкая погода задерживает миграцию некоторых видов. Для фламинго же нынешние условия создали практически идеальную среду для зимовки.

Эколог Назим Мамедов подчеркивает, что ранний прилет фламинго не следует объяснять только погодой: «Эти птицы живут не поодиночке, а популяциями, и решения принимают коллективно. Если одна группа начинает движение, к ней обычно присоединяются другие. В последние годы на время и направление миграции серьезно влияют климатические изменения, состояние водных объектов и обеспечение кормом».

Появление столь крупных стай фламинго в Махмудчала вызвало большой интерес.

Поскольку Махмудчала является одним из ключевых мест обитания и скопления диких птиц, охота здесь строго запрещена. Хозяйство занимает территорию площадью 7136 гектаров и по разнообразию видов и численности зимующих птиц занимает третье место в Европе — после Великобритании и Нидерландов.