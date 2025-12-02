USD 1.7000
EUR 1.9735
RUB 2.1877
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса был вынесен на обсуждение проект закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2026 год прогнозируются в размере 38 609 000,0 тыс. манатов, а расходы — 41 703 600,0 тыс. манатов. В том числе централизованные доходы составляют 37 850 712,0 тыс. манатов, местные доходы — 758 288,0 тыс. манатов, централизованные расходы — 40 944 465,0 тыс. манатов, местные расходы — 759 135,0 тыс. манатов.

Верхний предел внутреннего государственного заимствования на 2026 год определен в размере 2 000 000,0 тыс. манатов, внешний лимит — 6 000 000,0 тыс. манатов. Максимальный объем государственных гарантий, которые могут быть выданы в течение года, установлен на уровне 3 000 000,0 тыс. манатов.

Дефицит государственного бюджета на 2026 год предусматривается в сумме 3 094 600,0 тыс. манатов.

После обсуждения проект закона был вынесен на голосование и принят во втором чтении.

