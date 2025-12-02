Украина и США переписали во Флориде «женевский документ»

Украинская и американская делегации во Флориде доработали документ, который ранее рассматривался в Женеве. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«(Секретарь СНБО) Рустем Умеров и участники переговоров во Флориде доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан», – написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов представил американской стороне информацию о текущей обстановке на фронте.

«При участии разведок состоялось обсуждение с американской стороной перспективы реализации тех или иных шагов на фронте и проблематики обеспечения безопасности от российских ударов и срывов договоренностей в случае прекращения огня», – добавил президент.

Украинская дипломатия, отметил он, продолжает активные консультации с партнерами, добиваясь содержательного участия европейских стран и других членов «коалиции желающих» в подготовке дальнейших решений.

«Фиксируем, что россияне уже начали новые дезинформационные кампании, учитывая подготовку их встреч с американской стороной», – указал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская разведка намерена передавать союзникам имеющиеся данные о реальных замыслах России и ее попытках использовать дипломатический процесс как «прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений».

«Мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности. Именно такую заинтересованность надо вытеснить с российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами», – заявил президент.

По его словам, Умеров продолжит постоянные контакты с американской стороной для согласования графика последующих встреч.