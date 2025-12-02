Сахиль Бабаев обещает: Азербайджан снизит зависимость от нефти и газа

Долю ненефтегазовых доходов в консолидированном бюджете Азербайджана планируется довести до 69–70% в 2029 году. Об этом министр финансов Сахиль Бабаев заявил во время обсуждения во втором чтении проекта госбюджета на 2026 год на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Министр отметил, что «снижение зависимости экономики и государственного бюджета от нефти и газа является одним из приоритетов бюджетной политики».

«Мы должны свести к минимуму зависимость экономики Азербайджана и госбюджета от нефти и газа и оказать особую поддержку развитию ненефтегазового сектора. Это один из ключевых параметров бюджетных рамок на 2026-й и последующие три года», — подчеркнул он.

По словам Сахиля Бабаева, в 2026 году доля ненефтяных доходов в консолидированном бюджете вырастет на 5 процентных пунктов по сравнению с текущим годом и достигнет 63%.

«Таким образом, в следующем году две трети консолидированного бюджета будут обеспечены за счет ненефтегазового сектора. Эта тенденция продолжится, и к 2029 году показатель достигнет 69–70%», — отметил министр, добавив, что предпринимаемые меры позволят значительно снизить зависимость страны от нефтегазовых поступлений.

Говоря о налоговой политике, Сахиль Бабаев заявил, что Азербайджан «проводит комплексную оценку эффективности существующих налоговых льгот и освобождений, а также внедряет новые механизмы». По его словам, льготы регулярно анализируются через созданную Министерством электронную систему освобождений, и на основе ее показателей принимаются решения об их продлении или отмене.

Министр отметил, что предлагаемый пакет льгот включает не только подоходный налог. Наиболее льготный режим продолжает действовать в Нахчыванской Автономной Республике и на освобожденных территориях. Расширяются преференции по НДС и упрощенному налогу в сфере общественного питания, увеличивается лимит упрощенного налога при безналичных платежах — с 200 тыс. до 400 тыс. манатов, расширяются льготы для аграрного сектора и медиа. Для туризма также предусмотрена серия стимулирующих механизмов.

«В целом дополнительные льготы предусмотрены для большинства секторов экономики и направлены на повышение экономической активности», — подчеркнул министр финансов.