Фидан поехал в Иран за союзом

Внезапный однодневный визит в Тегеран министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, состоявшийся 30 ноября, стал заметным событием региональной дипломатии.
Турецкий министр провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, президентом Масудом Пезешкианом, председателем парламента Мохаммадом Багером Галибафом и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани. Но наибольшее внимание - как своей срочностью, так и характером заявлений по итогам переговоров - привлекла встреча Фидана и Аракчи.
В последние годы события в Сирии и на Южном Кавказе вновь столкнули двух исторических соперников в лице Ирана и Турции. После свержения в Сирии 8 декабря 2024 года режима Башара Асада, являвшегося ключевым союзником Тегерана, Фидан открыто призвал Иран изменить региональную стратегию. Речь, прежде всего, шла о прекращении практики «войн по доверенности» — то есть деятельности иранских прокси-структур в Сирии, Ираке и Ливане. В ответ Иран, лишившийся в Сирии стратегических позиций, обвинил Анкару в причастности к смене режима в Дамаске и резко отреагировал на заявления турецкого министра.
Напряженность усилилась и вокруг Зангезурского коридора, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахчываном. Но особое раздражение в Тегеране вызвало подписанное в Вашингтоне соглашение о реализации проекта TRIPP («Дорога Трампа во имя международного мира и процветания»).
Тем показательнее стал тон, выбранный Фиданом и Аракчи на совместных пресс-конференциях, где стороны стремились подчеркнуть не расхождения, а совпадение интересов и, прежде всего, в оценке военной мобилизации и угроз со стороны Израиля. Примечательно, что вместе с Фиданом в Тегеран прилетел и новый посол Турции в Дамаске Нух Йылмаз, который до этого десять лет работал в Национальной разведывательной организации Турции MİT.
Аракчи, ранее придерживавшийся жесткой риторики в адрес Анкары, впервые заявил, что Иран заинтересован в сохранении территориальной целостности Сирии и видит главную угрозу в действиях Израиля. В ответ Фидан назвал Израиль «угрозой номер один» для региона и подчеркнул необходимость урегулировать в рамках международного права все региональные конфликты.
Важно отметить, что визит Фидана состоялся на фоне перехода Турции к решающему этапу проекта «Турция без терроризма». И в этой связи особенно символично прозвучали слова Аракчи о поддержке решения Рабочей партии Курдистана сложить оружие и о готовности Ирана содействовать созданию «зоны без терроризма».
Напомним, на протяжении десятилетий Анкара обвиняла Иран в том, что он уклоняется от реального сотрудничества против РПК и фактически поддерживает ее иранское крыло PJAK. Как уже писал haqqin.az, турецкие источники утверждали, что в последние три года Иран через структуры «Организации патриотов Курдистана» в Ираке оказывал РПК материально-техническую помощь. Поэтому заявления Аракчи были восприняты в Анкаре как сигнал о возможной корректировке политики Тегерана.
Хотя на совместной пресс-конференции эта тема открыто не обсуждалась, турецкие аналитики уверены, что на закрытой части переговоров было затронуто более широкое досье, в частности, вопрос интеграции близких к Ирану прокси-сил в лице «Хезболлы», ХАМАС и иракских формирований «Хашди Шаби» из военно-политической плоскости в политическую. Известно, что Турция и США на протяжении последнего года координируют усилия по разоружению и трансформации таких группировок.
С высокой долей вероятности можно предположить, что обсуждалась и американо-иранская повестка. Известно, что Вашингтон предпочитает использовать Анкару как канал передачи сигналов Тегерану. Ряд западных СМИ сообщал, что американские дипломаты посещали Иран через Турцию. Кроме того, вплоть до недавнего времени «иранский стол» - структура, отвечавшая за формирование политики США по Ирану, - находился в американском посольстве в Анкаре. На этом фоне визит Фидана мог стать удобной возможностью для передачи очередных посланий.
Одной из ключевых задач визита Фидана была подготовка заседания Высшего совета сотрудничества Турции и Ирана. На девятом заседании Высшего совета, которое пройдет под председательством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Масуда Пезешкиана, стороны рассчитывают подписать важные документы в области экономики, торговли, энергетики и транспорта.
По данным МИД Турции, в октябре товарооборот между странами достиг 6,5 миллиарда долларов, а стратегическая цель - увеличить его до 30 миллиардов – уж четко обозначена. Иран также выразил готовность продлить соглашение о поставках природного газа. Однако турецкие эксперты считают, что с учетом подписанного Анкарой американо-турецкого соглашения по газу объемы закупок у Ирана могут быть сокращены.
Таким образом, визит Хакана Фидана стал практически открытой попыткой Анкары перезапустить свои отношения с Тегераном в условиях стремительно меняющегося баланса сил на Ближнем Востоке и Южном Кавказе. Турция и Иран, оставаясь соперниками, вынуждены искать точки сопряжения. И нынешние заявления глав МИД показывают, что обе стороны стремятся, пусть даже временно, перейти от конфронтации к управляемой конкуренции.