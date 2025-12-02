Фидан поехал в Иран за союзом

Внезапный однодневный визит в Тегеран министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, состоявшийся 30 ноября, стал заметным событием региональной дипломатии. Турецкий министр провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, президентом Масудом Пезешкианом, председателем парламента Мохаммадом Багером Галибафом и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Али Лариджани. Но наибольшее внимание - как своей срочностью, так и характером заявлений по итогам переговоров - привлекла встреча Фидана и Аракчи.

В последние годы события в Сирии и на Южном Кавказе вновь столкнули двух исторических соперников в лице Ирана и Турции. После свержения в Сирии 8 декабря 2024 года режима Башара Асада, являвшегося ключевым союзником Тегерана, Фидан открыто призвал Иран изменить региональную стратегию. Речь, прежде всего, шла о прекращении практики «войн по доверенности» — то есть деятельности иранских прокси-структур в Сирии, Ираке и Ливане. В ответ Иран, лишившийся в Сирии стратегических позиций, обвинил Анкару в причастности к смене режима в Дамаске и резко отреагировал на заявления турецкого министра. Напряженность усилилась и вокруг Зангезурского коридора, который должен соединить основную часть Азербайджана с Нахчываном. Но особое раздражение в Тегеране вызвало подписанное в Вашингтоне соглашение о реализации проекта TRIPP («Дорога Трампа во имя международного мира и процветания»). Тем показательнее стал тон, выбранный Фиданом и Аракчи на совместных пресс-конференциях, где стороны стремились подчеркнуть не расхождения, а совпадение интересов и, прежде всего, в оценке военной мобилизации и угроз со стороны Израиля. Примечательно, что вместе с Фиданом в Тегеран прилетел и новый посол Турции в Дамаске Нух Йылмаз, который до этого десять лет работал в Национальной разведывательной организации Турции MİT.

Аракчи, ранее придерживавшийся жесткой риторики в адрес Анкары, впервые заявил, что Иран заинтересован в сохранении территориальной целостности Сирии и видит главную угрозу в действиях Израиля. В ответ Фидан назвал Израиль «угрозой номер один» для региона и подчеркнул необходимость урегулировать в рамках международного права все региональные конфликты. Важно отметить, что визит Фидана состоялся на фоне перехода Турции к решающему этапу проекта «Турция без терроризма». И в этой связи особенно символично прозвучали слова Аракчи о поддержке решения Рабочей партии Курдистана сложить оружие и о готовности Ирана содействовать созданию «зоны без терроризма». Напомним, на протяжении десятилетий Анкара обвиняла Иран в том, что он уклоняется от реального сотрудничества против РПК и фактически поддерживает ее иранское крыло PJAK. Как уже писал haqqin.az, турецкие источники утверждали, что в последние три года Иран через структуры «Организации патриотов Курдистана» в Ираке оказывал РПК материально-техническую помощь. Поэтому заявления Аракчи были восприняты в Анкаре как сигнал о возможной корректировке политики Тегерана. Хотя на совместной пресс-конференции эта тема открыто не обсуждалась, турецкие аналитики уверены, что на закрытой части переговоров было затронуто более широкое досье, в частности, вопрос интеграции близких к Ирану прокси-сил в лице «Хезболлы», ХАМАС и иракских формирований «Хашди Шаби» из военно-политической плоскости в политическую. Известно, что Турция и США на протяжении последнего года координируют усилия по разоружению и трансформации таких группировок.