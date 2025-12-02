Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?

В Азербайджане не менее 95% населения будет полностью охвачено обязательным медицинским страхованием. Такое обещание дал министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении во втором чтении законопроекта «О государственном бюджете на 2026 год».

«Хочу дать информацию о последних изменениях в обязательном медицинском страховании. Почему эти изменения пытаются представить совершенно наоборот? Если посмотрим на действующий закон, там указано, что взносы по обязательному медицинскому страхованию оплачивают все лица, кроме наемных работников и ряда индивидуальных предпринимателей. И мы на определенное время откладывали применение этой нормы. В результате внесенных изменений мы увеличиваем число лиц, застрахованных за счет государства, в 9 раз. Это огромный шаг государства.

Мы показываем, что вся определенная категория граждан — дети, пенсионеры, люди с инвалидностью, нетрудоспособные лица, безработные — получат медстраховку за счет государства. Почему же, наоборот, утверждается, что безработные не получат медстраховку? Напротив, впервые в законодательстве прямо прописано, что и безработные будут получать медстраховку. В бюджете на будущий год предусмотрено 900 млн манатов для этой цели.

Это страховые взносы примерно за 7,3–7,5 млн наших граждан. Дополнительно около 2 млн человек работают по трудовому договору. Их страхование оплачивается работником и работодателем в соответствии с условиями договора. Индивидуальные предприниматели оплачивают свои взносы сами. То есть минимум 95% населения будет полностью охвачено страховым пакетом», — отметил он.

По словам министра, вне системы останутся только работающие лица, имеющие доход, но скрывающие его, то есть занятые неформально: «Неформальная деятельность сама по себе запрещена законодательством. И мы говорим, что только лица, работающие в нарушение закона, будут оплачивать страхование самостоятельно. Как будут определяться эти критерии? В представленном проекте указано, что будут специальные правила, а критерии определения — в электронном формате.

На основе персонифицированных данных и номера удостоверения личности будет определяться, к какой категории относится человек. У лиц, которые не попадают в эту категорию, будет запрашиваться источник дохода. При этом они не остаются вне страхования, наоборот, для них создается возможность, заплатив разовый страховой взнос, воспользоваться медицинскими услугами на любую сумму. То есть предлагаемая новация является очередным льготным и позитивным шагом в направлении расширения охвата населения социальным страхованием».