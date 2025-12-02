USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

Евросоюз призвал Азербайджан

16:46 1491

Для Европейского союза ключевым приоритетом остается нормализация отношений Армении как с Азербайджаном, так и с Турцией. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, проведенной совместно с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

По словам Каллас, нормализация важна для транспортной связанности, экономического развития и благополучия жителей всех стран региона. «Поэтому мы обсуждали, что именно мы можем сделать для этого», — сказала она, отвечая на вопрос о возможной поддержке ЕС процессов мирного урегулирования.

Глава дипломатии ЕС отметила, что Евросоюз может организовывать встречи с партнерами и сторонами, обсуждая вопросы как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

«Мы уже провели региональные форумы, куда пригласили всех для обсуждения конкретных шагов. Порой все упирается в, казалось бы, мелкие вопросы — открытие пунктов пропуска, транспортная доступность, железные дороги, энергетическая инфраструктура», — отметила она.

Каллас подчеркнула, что ЕС готов и к более серьезным действиям для поддержки процессов нормализации между странами, и призвала Азербайджан и Турцию к шагам в этом направлении.

Люди Трампа в Кремле
Люди Трампа в Кремле обновлено 18:18
18:18 2922
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
17:39 854
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 1488
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах наша корреспонденция; все еще актуально
13:32 2701
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
16:34 2046
Обыски в штаб-квартире ЕС: среди подозреваемых – Боррель
Обыски в штаб-квартире ЕС: среди подозреваемых – Боррель обновлено 17:31
17:31 4079
Сахиль Бабаев обещает: Азербайджан снизит зависимость от нефти и газа
Сахиль Бабаев обещает: Азербайджан снизит зависимость от нефти и газа
16:21 928
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция
15:25 2300
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
16:16 2983
Армения опубликовала документы по Карабаху
Армения опубликовала документы по Карабаху
15:46 3230
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
15:44 2366

