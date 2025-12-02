Евросоюз призвал Азербайджан

Для Европейского союза ключевым приоритетом остается нормализация отношений Армении как с Азербайджаном, так и с Турцией. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе, проведенной совместно с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

По словам Каллас, нормализация важна для транспортной связанности, экономического развития и благополучия жителей всех стран региона. «Поэтому мы обсуждали, что именно мы можем сделать для этого», — сказала она, отвечая на вопрос о возможной поддержке ЕС процессов мирного урегулирования.

Глава дипломатии ЕС отметила, что Евросоюз может организовывать встречи с партнерами и сторонами, обсуждая вопросы как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

«Мы уже провели региональные форумы, куда пригласили всех для обсуждения конкретных шагов. Порой все упирается в, казалось бы, мелкие вопросы — открытие пунктов пропуска, транспортная доступность, железные дороги, энергетическая инфраструктура», — отметила она.

Каллас подчеркнула, что ЕС готов и к более серьезным действиям для поддержки процессов нормализации между странами, и призвала Азербайджан и Турцию к шагам в этом направлении.