В Стамбуле крупный пожар на газохранилище

видео
16:58 744

В Стамбуле на объекте компании Botaş, где расположены мощности по хранению природного газа, произошeл крупный пожар.

Как сообщает телеканал TGRT, на место были направлены десятки пожарных расчетов и спасателей. Из близлежащей зоны проведена эвакуация людей. Подача газа на объект временно прекращена. Причины возгорания пока не установлены.

Объект Botaş находится в пригороде Стамбула — районе Силиври. Здесь размещены подземные резервуары для хранения около 4,6 млрд кубометров природного газа.

Люди Трампа в Кремле
Люди Трампа в Кремле обновлено 18:18
18:18 2925
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях
17:39 856
Фидан поехал в Иран за союзом
Фидан поехал в Иран за союзом наша корреспонденция
16:18 1490
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах
Никакой интриги, предсказуемый результат и тишина на улицах наша корреспонденция; все еще актуально
13:32 2701
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
Сахиль Бабаев: Кто сказал, что безработные останутся без медстраховки?
16:34 2047
Обыски в штаб-квартире ЕС: среди подозреваемых – Боррель
Обыски в штаб-квартире ЕС: среди подозреваемых – Боррель обновлено 17:31
17:31 4079
Сахиль Бабаев обещает: Азербайджан снизит зависимость от нефти и газа
Сахиль Бабаев обещает: Азербайджан снизит зависимость от нефти и газа
16:21 929
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом
Отныне Трамп определяет: кому быть президентом наша корреспонденция
15:25 2302
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
Кобахидзе о задержке азербайджанских фур
16:16 2984
Армения опубликовала документы по Карабаху
Армения опубликовала документы по Карабаху
15:46 3232
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
Милли Меджлис утвердил госбюджет. Дефицит – 3 миллиарда
15:44 2366

