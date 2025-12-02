В Стамбуле крупный пожар на газохранилище

В Стамбуле на объекте компании Botaş, где расположены мощности по хранению природного газа, произошeл крупный пожар.

Как сообщает телеканал TGRT, на место были направлены десятки пожарных расчетов и спасателей. Из близлежащей зоны проведена эвакуация людей. Подача газа на объект временно прекращена. Причины возгорания пока не установлены.

Объект Botaş находится в пригороде Стамбула — районе Силиври. Здесь размещены подземные резервуары для хранения около 4,6 млрд кубометров природного газа.