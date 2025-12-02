Горе-риелторы получили тюремные сроки

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего директора агентства Zamin Əmlak Октая Зарбалиева и менеджеров по продажам — Натика Шахмурадова и Орхана Алиева, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, процесс проходил под председательством судьи Нигяр Имановой. Согласно решению, Октай Зарбалиев приговорен к 7 годам лишения свободы, Натик Шахмурадов — к 6 годам, Орхан Алиев — к 5 годам лишения свободы.

По версии обвинения, подсудимые, войдя в предварительный сговор и действуя в составе группы, совершили мошенничество в отношении граждан, обратившихся в агентство.

Обвиняемые давали потерпевшим ложные обещания помочь им приобрести жилье по льготным условиям через ипотеку. За этот период Октай Зарбалиев и другие участники группы мошенническим путем завладели денежными средствами потерпевших на общую сумму 1 490 200 манатов (один миллион четыреста девяносто тысяч двести).

Им было предъявлено обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в особо крупном размере).

По этому уголовному делу были признаны потерпевшими 33 человека.