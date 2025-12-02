USD 1.7000
В Бакинском метро ответили на обвинения о незаконных увольнениях

В СМИ распространилась информация о том, что в ЗАО «Бакинский метрополитен» начались сокращения персонала, и от работников требуют увольняться по собственному желанию.

В ЗАО «Бакинский метрополитен» сообщили haqqin.az, что распространяемые сведения о якобы принудительном прекращении трудовых отношений с сотрудниками не соответствуют действительности.

«В результате проведенных в учреждении оценок эффективности было установлено, что некоторые услуги, не относящиеся к основным операционным направлениям деятельности метрополитена, в том числе уборка и озеленение, могут быть более эффективно выполнены специализированными компаниями. Было принято решение передать эти услуги таким организациям», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что после прекращения деятельности соответствующих подразделений по уборке и озеленению были предприняты меры для обеспечения продолжения трудовых отношений сотрудников.

Было отмечено, что трудовые отношения с работниками, занятых в этих сферах, будут регулироваться строго в соответствии с требованиями трудового законодательства. Сотрудникам были предложены следующие варианты:

трудоустройство в специализированных компаниях, которые будут выполнять соответствующие услуги;

предложение альтернативной подходящей должности в ЗАО «Бакинский метрополитен» в рамках имеющихся вакансий;

выплата предусмотренных законодательством компенсаций и пособий - в случаях, когда это требуется.

«ЗАО «Бакинский метрополитен» осуществляет все процессы прозрачно в соответствии с принципами социальной ответственности и с полным соблюдением прав сотрудников», — добавили в пресс-службе.

