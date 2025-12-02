Нетаньяху о мире с Сирией через демилитаризацию

USD 1.7000
Израиль по-прежнему допускает возможность достижения договоренностей с Сирией, однако увязывает их с обязательной демилитаризацией приграничных районов на юге страны. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Мы ожидаем, что Сирия, конечно же, создаст демилитаризированную буферную зону от Дамаска до района [существующей на Голанах] буферной зоны, включая, конечно же, подступы к горе Хермон и ее вершину», – отметил премьер, чьи слова распространила его канцелярия.

По утверждению Нетаньяху, Израиль считает необходимым сохранять контроль над рядом приграничных районов, где до смены власти в Дамаске в декабре 2024 года располагались сирийские войска исходя из собственных требований безопасности.

«Мы удерживаем эти территории для обеспечения безопасности граждан Израиля, и это обязывает нас. В добром духе и с пониманием этих принципов можно также достичь соглашения с сирийцами, но мы в любом случае будем стоять на своих принципах», – пояснил он.

Свои заявления Нетаньяху сделал во время посещения больницы в пригороде Тель-Авива, где он навещал израильских военнослужащих, получивших ранения в ходе недавнего рейда на территории Сирии.

